https://ria.ru/20230601/zayavleniya-1875443707.html
Заявления Белого дома о вылазках ВСУ в Россию несостоятельны, указал посол
Заявления Белого дома о вылазках ВСУ в Россию несостоятельны, указал посол - РИА Новости, 01.06.2023
Заявления Белого дома о вылазках ВСУ в Россию несостоятельны, указал посол
Публичные заявления Белого дома о том, что США не поддерживают украинские атаки по территории России не стоят ломаного гроша, заявил посол РФ в Вашингтоне... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T03:52
2023-06-01T03:52
2023-06-01T04:03
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
вооруженные силы украины
украина
анатолий антонов
джон кирби
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_c034d5e3fa85c34d3f7a0b1a87554696.jpg
ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Публичные заявления Белого дома о том, что США не поддерживают украинские атаки по территории России не стоят ломаного гроша, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Публичные заявления Белого дома, что здесь якобы не поддерживают вылазки ВСУ в самое сердце нашей Родины, гроша ломаного не стоят", - заявил Антонов.В среду координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил журналистам, что США хотят избежать третьей мировой войны, поэтому выступают против ударов Украины по территории России.По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
https://ria.ru/20230601/problemy-1875440066.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_e4cb10aefdc7a86232bfa0e8a69da399.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, вооруженные силы украины, украина, анатолий антонов, джон кирби
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Анатолий Антонов, Джон Кирби
Заявления Белого дома о вылазках ВСУ в Россию несостоятельны, указал посол
Посол России в США: заявления Белого дома о вылазках ВСУ в Россию не стоят ломаного гроша