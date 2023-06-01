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Заявления Белого дома о вылазках ВСУ в Россию несостоятельны, указал посол - РИА Новости, 01.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:52 01.06.2023 (обновлено: 04:03 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/zayavleniya-1875443707.html
Заявления Белого дома о вылазках ВСУ в Россию несостоятельны, указал посол
Заявления Белого дома о вылазках ВСУ в Россию несостоятельны, указал посол - РИА Новости, 01.06.2023
Заявления Белого дома о вылазках ВСУ в Россию несостоятельны, указал посол
Публичные заявления Белого дома о том, что США не поддерживают украинские атаки по территории России не стоят ломаного гроша, заявил посол РФ в Вашингтоне... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T03:52
2023-06-01T04:03
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
вооруженные силы украины
украина
анатолий антонов
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Публичные заявления Белого дома о том, что США не поддерживают украинские атаки по территории России не стоят ломаного гроша, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Публичные заявления Белого дома, что здесь якобы не поддерживают вылазки ВСУ в самое сердце нашей Родины, гроша ломаного не стоят", - заявил Антонов.В среду координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил журналистам, что США хотят избежать третьей мировой войны, поэтому выступают против ударов Украины по территории России.По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
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в мире, сша, россия, вооруженные силы украины, украина, анатолий антонов, джон кирби
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Анатолий Антонов, Джон Кирби
Заявления Белого дома о вылазках ВСУ в Россию несостоятельны, указал посол

Посол России в США: заявления Белого дома о вылазках ВСУ в Россию не стоят ломаного гроша

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Публичные заявления Белого дома о том, что США не поддерживают украинские атаки по территории России не стоят ломаного гроша, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Публичные заявления Белого дома, что здесь якобы не поддерживают вылазки ВСУ в самое сердце нашей Родины, гроша ломаного не стоят", - заявил Антонов.
В среду координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил журналистам, что США хотят избежать третьей мировой войны, поэтому выступают против ударов Украины по территории России.
По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
"У Зеленского проблемы". В США рассказали, что мешает контрнаступлению ВСУ
02:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаАнатолий АнтоновДжон Кирби
 
 
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