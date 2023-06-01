https://ria.ru/20230601/zayavleniya-1875443707.html

Заявления Белого дома о вылазках ВСУ в Россию несостоятельны, указал посол

Заявления Белого дома о вылазках ВСУ в Россию несостоятельны, указал посол - РИА Новости, 01.06.2023

Заявления Белого дома о вылазках ВСУ в Россию несостоятельны, указал посол

Публичные заявления Белого дома о том, что США не поддерживают украинские атаки по территории России не стоят ломаного гроша, заявил посол РФ в Вашингтоне... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T03:52

2023-06-01T03:52

2023-06-01T04:03

специальная военная операция на украине

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украина

анатолий антонов

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Публичные заявления Белого дома о том, что США не поддерживают украинские атаки по территории России не стоят ломаного гроша, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Публичные заявления Белого дома, что здесь якобы не поддерживают вылазки ВСУ в самое сердце нашей Родины, гроша ломаного не стоят", - заявил Антонов.В среду координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил журналистам, что США хотят избежать третьей мировой войны, поэтому выступают против ударов Украины по территории России.По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

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в мире, сша, россия, вооруженные силы украины, украина, анатолий антонов, джон кирби