https://ria.ru/20230601/zaryadefestival-1875573515.html

Ночные концерты и детские "бродилки": первый летний фестиваль "Зарядье"

Ночные концерты и детские "бродилки": первый летний фестиваль "Зарядье" - РИА Новости, 01.06.2023

Ночные концерты и детские "бродилки": первый летний фестиваль "Зарядье"

Концертный зал Зарядье проводит Первый Московский летний музыкальный "Зарядье", он открывается 1 июня и продлится чуть больше месяца. За это время пройдет... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T15:51

2023-06-01T15:51

2023-06-01T15:51

культпоход

концертный зал "зарядье"

москва

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Концертный зал Зарядье проводит Первый Московский летний музыкальный "Зарядье", он открывается 1 июня и продлится чуть больше месяца. За это время пройдет больше 30 концертов, очень разных по программам."Впервые в истории зала фестиваль выйдет за рамки привычного, классического формата: каждые выходные на улице перед входом будут проходить игры, мастер-классы и перформансы, а закрытие состоится на сцене Большого амфитеатра парка "Зарядье", где будет исполнена Девятая симфония Бетховена", – рассказывает генеральный директор Зала Зарядье, пианист и дирижер Иван Рудин.Помимо привычных форматов зрителей ждут ночные концерты, семейные квесты и детские "бродилки". В некоторых случаях традиционные концертные кресла заменят мягкие пуфы. А в самую короткую ночь в году запланирована необычная экскурсия-представление и кинопоказ. РИА Новости составило свой путеводитель по программе фестиваля.Звезды оперы на концерте-открытииВ первый вечер фестиваля (1 июня) прозвучат арии из опер мирового репертуара: от Чайковского и Рахманинова, до Верди, Пуччини и Гершвина. На сцену выйдут замечательные певцы, их голоса сегодня можно услышать на лучших оперных площадках мира.Гелену Гаскарову по праву называют новой звездой Мариинского театра. С прошлого года она стала солисткой этой оперной труппы. В ее репертуаре – самые известные партии из репертуара русской и европейской классики. Сопрано с огромным успехом выступала на фестивале в Роттердаме, Тулузе, Париже и других мировых театрах.Вместе с ней в этот вечер на сцену выйдет тенор Липарит Аветисян. Он учился в Московской и Ереванской консерваториях, а с 2016 года – солист Ереванского государственного театра оперы и балета имени Спендиарова. Тогда же состоялся и его европейских дебют, после чего последовали выступления на лучших оперных площадках мира. Еще один участник концерта-открытия – баритон Владислав Сулимский, который для любителей оперы в представлениях не нуждается. Один из лучших вердиевских баритонов наших дней, он – солист Мариинского театра, желанный гость лучших оперных театров мира. Певцы выступят в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра под руководством дирижера Ивана Рудина."Персимфанс" и променадВ нынешнем виде "Персимфанс" ­был возрожден в 2009 году, и он отсылает нас к первому подобному оркестру, существовавшему в Москве с 1922 по 1932 годы. Первый симфонический ансамбль – это его полное название – существовал и тогда, и сейчас без дирижера. Как и сто лет назад, этот коллектив объединяет истинных экспериментаторов. Концерт 4 июня имеет подзаголовок – "Минимализм как феномен" и будет посвященный этому направлению в музыке.Повторение, на фоне которого любой новый звук становится большим музыкальным событием – наверное так, очень грубо можно описать основной принцип минимализма. Хотя, конечно, этот музыкальный стиль гораздо разнообразнее и многограннее. Истоки этого стиля – в смешении авангарда, джаза, восточной музыки. Некогда экспериментальное направление уже давно стало "классикой" музыки ХХ века, и на концерте в Зарядье прозвучат сочинения самых известных композиторов – от пионера минимализма Стива Райха до австро-венгерского композитора Дьёрдя Лигети, 100-летие которого отмечалось в конце мая.Отдельно нужно сказать, что этот концерт пройдет в формате променада – в партере зала зрители будут сидеть на пуфах без разделения на ряды и места.Вдохновленный БалиОдно из ключевых сочинений в стиле минимализм прозвучит на фестивале 7 июня – это известная пьеса "Музыка для восемнадцати музыкантов" Стива Райха. Композитор написал произведение в 1976 году, вдохновляясь звучанием гамелана, традиционного балийского инструмента. Автор признавался, что не хотел воспроизводить звучание гамелана, но стремился понять, как эта музыка устроена ­­– ведь это сильно отличается от западно-европейской классической традиции.Художественный руководитель проекта ударник Андрей Волосовский сравнивает сочинение Райха с гипнозом или медитацией. "Его музыка похожа на стереограмму. Помните такую из детства? Когда смотришь на вроде бы непонятную картинку, и чем дольше смотришь, тем отчетливее виден рисунок на ней. Музыка Стива Райха ­– это яркий пример выражения "все гениальное-просто", – говорит Волосовский.Концерт соберет на одной площадке известных музыкантов, которые любят современную музыку, знают минимализм. Особое значение в партитуре произведения имеют ударные инструменты – по сути, здесь все подчинено именно их звучанию. Кстати, сам Андрей Волосовский сыграет на вибрафоне.Чайковский и ПрокофьевДве кантаты – Чайковского и Прокофьева – прозвучат в Зарядье 12 июня. Кантату "Москва" Чайковский сочинил для торжественной коронации Алекандра III. Этот заказ, как и предшествующий – марш для коронационного праздника – композитор писал с "величайшим отвращением" по его собственным словам. Заказы Петр Ильич посчитал обузой, но предложенный для кантаты текст Майкова ему понравился. Произведение было закончено через 16 дней, сам автор был доволен результатом и получил в качестве гонорара перстень с бриллиантами. Правда, сразу заложил его в Кредитном обществе, а деньги и квитанцию потерял, оставшись в итоге ни с чем.Солидный гонорар получил и Прокофьев за свою музыку к фильму Эйзенштейна "Алекандр Невский" – 25 тысяч рублей в 1938 году. Впрочем, здесь речи об "обузе" не шло – Прокофьев с энтузиазмом воспринял предложение написать музыку к фильму. Кино открывало большое поле для экспериментов, а "мастерство Эйзенштейна и нерушимость творческого содружества всего съемочного коллектива дали хорошую зарядку моему воображению"", – вспоминал позже композитор.После премьеры картины, имевшей колоссальный успех, Прокофьев решил создать кантату на основе написанной музыки. Премьера состоялась уже через год, и дирижировал сам автор. Исполнение в зале Зарядье будет сопровождаться кадрами из кинофильма. Произведения прозвучат в исполнении Оркестра кинематографии под руководством Сергея Скрипки, Хоровой капеллы имени Юрова и солистов Полины Шамаевой и Александра Суханова.Барочный вечерМузыка эпохи барокко часто звучит в Зарядье, так что неудивительно, что такой вечер есть и в программе летнего фестиваля. Дирижер Дмитрий Синьковский выбрал лучшие произведения Генделя, Вивальди, Перголези и менее известных широкой публике Броски и Дуранте.Поклонники барочной музыки хорошо знают уже оркестр La Voce Strumentale, он был создан год назад в Нижнем Новгороде, но стал уже стал известен, в том числе благодаря концертам барочной музыки.В его состав вошли замечательные молодые музыканты, многие из них ­­– известные солисты. Возглавляет коллектив дирижер, скрипач и контратенор Дмитрий Синьковский, один из лучших российских интерпретаторов музыки барокко. С прошлого года он ­– главный дирижер Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина. Вместе с ним на сцену в этот вечер выйдут певцы Диляра Идрисова, Яна Дьякова, Сергей Годин и Константин Сучков.Солирующие трубыВыступление двух известных трубачей 24 июня – Кирилла Солдатова и Вадима Эйленкрига – представит публике редко звучащую в наших концертных залах музыку. Это сочинения и российских, и американских современных композиторов, написанные специально для этого инструмента соло, а также композиции Вадима Эйленкрига. Он известен в первую очередь как джазовый трубач и ведущий телепрограмм на канале "Россия-Культура". В тоже время музыкант уже давно экспериментирует с электронными стилями, один из первых в Москве еще в1990-е годы начал играть с диджеями.Солист Национального филармонического оркестра России под управлением Спивакова Кирилл Солдатов играет в этом коллективе с 17 лет, став самым молодым музыкантом в истории оркестра, назначенным на эту должность. Также он гастролирует по всему миру с сольными программами, сотрудничает с ведущими дирижерами. Довольно часто он становится первым исполнителем сочинений для трубы соло современных российских композиторов. В этот вечер музыканты выйдут на сцену в сопровождении оркестра "Виртуозы Москвы".Чарующий ГригВ июне музыкальный мир отмечает 180-летие со дня рождения норвежского композитора Эдварда Грига. К этой дате приурочен концерт фестиваля 15 июня – в день рождения композитора. Музыка Грига всегда была популярна среди исполнителей и любима российскими слушателями.Так, например, Чайковский писал, что его музыка проникнута "чарующей меланхолией, отражающей в себе красоты норвежской природы" и отмечал, что в ней есть что-то нам близкое и родное, находящее "сочувственный отклик".На концерте в зале Зарядье прозвучат его самые популярные произведения: первая сюита для оркестра "Пер Гюнт" и Концерт для фортепиано с оркестром ля минор. Во втором отделении прозвучит последнее крупное сочинение композитора для оркестра – "Симфонические танцы". Также прозвучит "Каприччио" для скрипки с оркестром старшего современника Грига, датского композитора Нильса Гаде. Перед концертом все желающие могут зарегистрироваться на лекцию "Разговор о Григе", которую проведет музыковед Данил Топилин.

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культпоход, концертный зал "зарядье", москва