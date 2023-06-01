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Россия уже исполняет принципы безопасности Запорожской АЭС, заявил Лихачев
Россия уже исполняет принципы безопасности Запорожской АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 01.06.2023
Россия уже исполняет принципы безопасности Запорожской АЭС, заявил Лихачев
Россия уже исполняет обозначенные гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси принципы безопасности Запорожской АЭС и будет делать все, чтобы исключить риски, заявил... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:54
2023-06-01T11:54
2023-06-01T12:01
специальная военная операция на украине
безопасность
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Россия уже исполняет обозначенные гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси принципы безопасности Запорожской АЭС и будет делать все, чтобы исключить риски, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Он напомнил, что Гросси обозначил пять принципов решения проблемы безопасности станции, к которым он просит присоединиться. В частности, это ненападение на станцию, ненападение со станции, сохранение неприкосновенности всех ЛЭП, обеспечение работоспособности всего оборудования, включая резервное, ни прямое, ни косвенное ненарушение этих принципов, включая работу с персоналом. "Мы не просто разделяем, мы уже исполняем эти принципы. И мы будем делать все в дальнейшем, чтобы минимизировать какой бы то ни было технологический и тем более военный риск", - сказал он журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алексей Лихачев, Россия
Россия уже исполняет принципы безопасности Запорожской АЭС, заявил Лихачев
Глава "Росатома" Лихачев: Россия уже исполняет названные МАГАТЭ принципы безопасности ЗАЭС