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Россия уже исполняет принципы безопасности Запорожской АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 01.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:54 01.06.2023 (обновлено: 12:01 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/zaes-1875492048.html
Россия уже исполняет принципы безопасности Запорожской АЭС, заявил Лихачев
Россия уже исполняет принципы безопасности Запорожской АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 01.06.2023
Россия уже исполняет принципы безопасности Запорожской АЭС, заявил Лихачев
Россия уже исполняет обозначенные гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси принципы безопасности Запорожской АЭС и будет делать все, чтобы исключить риски, заявил... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:54
2023-06-01T12:01
специальная военная операция на украине
безопасность
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Россия уже исполняет обозначенные гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси принципы безопасности Запорожской АЭС и будет делать все, чтобы исключить риски, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Он напомнил, что Гросси обозначил пять принципов решения проблемы безопасности станции, к которым он просит присоединиться. В частности, это ненападение на станцию, ненападение со станции, сохранение неприкосновенности всех ЛЭП, обеспечение работоспособности всего оборудования, включая резервное, ни прямое, ни косвенное ненарушение этих принципов, включая работу с персоналом. "Мы не просто разделяем, мы уже исполняем эти принципы. И мы будем делать все в дальнейшем, чтобы минимизировать какой бы то ни было технологический и тем более военный риск", - сказал он журналистам.
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безопасность, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алексей Лихачев, Россия
Россия уже исполняет принципы безопасности Запорожской АЭС, заявил Лихачев

Глава "Росатома" Лихачев: Россия уже исполняет названные МАГАТЭ принципы безопасности ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Россия уже исполняет обозначенные гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси принципы безопасности Запорожской АЭС и будет делать все, чтобы исключить риски, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.
Он напомнил, что Гросси обозначил пять принципов решения проблемы безопасности станции, к которым он просит присоединиться. В частности, это ненападение на станцию, ненападение со станции, сохранение неприкосновенности всех ЛЭП, обеспечение работоспособности всего оборудования, включая резервное, ни прямое, ни косвенное ненарушение этих принципов, включая работу с персоналом.
«
"Мы не просто разделяем, мы уже исполняем эти принципы. И мы будем делать все в дальнейшем, чтобы минимизировать какой бы то ни было технологический и тем более военный риск", - сказал он журналистам.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМАГАТЭЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Алексей ЛихачевРоссия
 
 
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