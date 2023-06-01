https://ria.ru/20230601/zaes-1875492048.html

Россия уже исполняет принципы безопасности Запорожской АЭС, заявил Лихачев

Россия уже исполняет принципы безопасности Запорожской АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 01.06.2023

Россия уже исполняет принципы безопасности Запорожской АЭС, заявил Лихачев

Россия уже исполняет обозначенные гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси принципы безопасности Запорожской АЭС и будет делать все, чтобы исключить риски, заявил... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T11:54

2023-06-01T11:54

2023-06-01T12:01

специальная военная операция на украине

безопасность

магатэ

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

алексей лихачев

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Россия уже исполняет обозначенные гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси принципы безопасности Запорожской АЭС и будет делать все, чтобы исключить риски, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Он напомнил, что Гросси обозначил пять принципов решения проблемы безопасности станции, к которым он просит присоединиться. В частности, это ненападение на станцию, ненападение со станции, сохранение неприкосновенности всех ЛЭП, обеспечение работоспособности всего оборудования, включая резервное, ни прямое, ни косвенное ненарушение этих принципов, включая работу с персоналом. "Мы не просто разделяем, мы уже исполняем эти принципы. И мы будем делать все в дальнейшем, чтобы минимизировать какой бы то ни было технологический и тем более военный риск", - сказал он журналистам.

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, россия