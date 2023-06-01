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У России хватит сил защитить Запорожскую АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 01.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:31 01.06.2023 (обновлено: 12:01 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/zaes-1875485979.html
У России хватит сил защитить Запорожскую АЭС, заявил Лихачев
У России хватит сил защитить Запорожскую АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 01.06.2023
У России хватит сил защитить Запорожскую АЭС, заявил Лихачев
У России хватит сил защитить Запорожскую АЭС, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:31
2023-06-01T12:01
специальная военная операция на украине
россия
алексей лихачев
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
безопасность
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. У России хватит сил защитить Запорожскую АЭС, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. "Защитить станцию сил, конечно, у России хватит", - сказал он журналистам в кулуарах Конференции ЦИПР-2023.
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россия, алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Безопасность
У России хватит сил защитить Запорожскую АЭС, заявил Лихачев

Глава "Росатома" Лихачев: у России хватит сил защитить Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЦентральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции
Центральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Центральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. У России хватит сил защитить Запорожскую АЭС, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.
"Защитить станцию сил, конечно, у России хватит", - сказал он журналистам в кулуарах Конференции ЦИПР-2023.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Безопасность
 
 
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