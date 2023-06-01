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Украинские войска обстреляли Ясиноватую натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Ясиноватую натовскими снарядами - РИА Новости, 01.06.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую натовскими снарядами
Украинские войска в 17.30 выпустили 8 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщили в Telegram-канале представительствf ДНР в Совместном РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T17:40
2023-06-01T17:40
2023-06-01T17:53
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.30 выпустили 8 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщили в Telegram-канале представительствf ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.30 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
ясиноватая
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, донецкая народная республика, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Ясиноватую натовскими снарядами
Представительство ДНР: украинские войска выпустили восемь натовских снарядов по Ясиноватой