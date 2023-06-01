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Туроператоры заявили о росте спроса на путевки в Японию у россиян

Туроператоры заявили о росте спроса на путевки в Японию у россиян - РИА Новости, 01.06.2023

Туроператоры заявили о росте спроса на путевки в Японию у россиян

Российские туроператоры заявили о заметном росте продаж организованных туров в Японию, число путешественников возвращается на уровень допандемийного 2019 года,... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T01:10

2023-06-01T01:10

2023-06-01T01:10

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские туроператоры заявили о заметном росте продаж организованных туров в Японию, число путешественников возвращается на уровень допандемийного 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ). Там уточнили, что в 2019 году турпоток в Японию составил 120 тысяч человек, в 2022 году он упал до 10,4 тысячи российских туристов, в то время как за первые три месяца 2023 года он составил 6,4 тысячи путешественников. "Мы еще в феврале-марте этого года вернулись на уровень продаж 2019 года. Хотя Япония остается не массовым направлением на российском рынке, спрос есть, и он стабильный... Загрузка программ хорошая, что обусловлено высоким интересом к этой экзотической стране, а также недостатком альтернатив в сегменте зарубежных групповых экскурсионных туров", – сказала представитель туроператора BSI Group Иветта Вердиян, слова которой привели в сообщении РСТ. О растущем спросе на путешествия в Японию, по данным РСТ, сообщили и в туроператоре "Содис", который возобновил продажи направления после пандемии этой весной. "Однозначно подтверждаем, что спрос на Японию увеличился, учитывая, что в прошлом году она не продавалась и визы не оформляли. А сейчас очень большой интерес к направлению. С визами проблем нет, их ставят за две недели максимум, бывает, и за неделю успеваем оформить, если срочно нужно", – отметила эксперт РСТ, глава отдела продаж "Содис" Ирина Мануильская. В РСТ уточнили, что прямого авиасообщения с Японией сейчас нет, туристы летят в основном на рейсах Qatar Airways и Emirates со стыковкой в Дубае или Дохе. Туроператоры ожидают роста спроса в разы после возобновления прямых рейсов Japan Airlines или "Аэрофлота". "В маршруты по Японии всегда входит Токио, также туристам обычно показывают древнюю столицу страны город Камакура, крупнейший порт Йокогама, гору Фудзи и, как правило, города Осака, Нара, Киото, Окаяма, Хаконе", – добавили в РСТ.

https://ria.ru/20230531/kitay-1875246364.html

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новости - туризм, япония, дубай, российский союз туриндустрии (рст), qatar airways, emirates