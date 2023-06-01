https://ria.ru/20230601/vsu-1875520669.html

СМИ: украинским военным приходится переучиваться после подготовки в Европе

СМИ: украинским военным приходится переучиваться после подготовки в Европе - РИА Новости, 01.06.2023

СМИ: украинским военным приходится переучиваться после подготовки в Европе

Украинским военным приходится переучиваться после прохождения подготовки в Европе, так как ее недостаточно для предстоящего наступления, поскольку у европейцев... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T13:29

2023-06-01T13:29

2023-06-01T13:29

специальная военная операция на украине

в мире

европа

россия

украина

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинским военным приходится переучиваться после прохождения подготовки в Европе, так как ее недостаточно для предстоящего наступления, поскольку у европейцев есть опыт ведения боевых действий против "Талибана"*, но нет против регулярный армий, в частности РФ, пишет британская газета Guardian со ссылкой на нескольких украинских военных. Как пишет издание, украинские офицеры утверждают, что подготовки, полученной, например, в Британии, недостаточно, чтобы подготовить военных "к предстоящему бою". "Европейские тренировки немного отличаются... У них есть опыт, но речь идет о борьбе с талибами, а это отличается от борьбы с регулярной армией, такой как русские. Поэтому нашим солдатам приходится переучиваться здесь", - приводит издание словам командующего первым батальоном третьей украинской штурмовой бригады Петром Горбатенко, которая в течение пяти месяцев участвовала в боях в районе Артемовска. Как пишет издание, в настоящее время украинский батальон готовится к наступлению. Украинские войска не раскрывают данных о своих потерях, но, как отмечает Guardian, "они очевидно были значительными". Около трети военных, участвующих в тренировках, являются новобранцами, добавило издание. Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Российские комментаторы связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно "отчитываться".* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20230601/nato-1875484471.html

https://ria.ru/20230601/kiev-1875392873.html

европа

россия

украина

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, европа, россия, украина