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СМИ: украинским военным приходится переучиваться после подготовки в Европе - РИА Новости, 01.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:29 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/vsu-1875520669.html
СМИ: украинским военным приходится переучиваться после подготовки в Европе
СМИ: украинским военным приходится переучиваться после подготовки в Европе - РИА Новости, 01.06.2023
СМИ: украинским военным приходится переучиваться после подготовки в Европе
Украинским военным приходится переучиваться после прохождения подготовки в Европе, так как ее недостаточно для предстоящего наступления, поскольку у европейцев... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T13:29
2023-06-01T13:29
специальная военная операция на украине
в мире
европа
россия
украина
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинским военным приходится переучиваться после прохождения подготовки в Европе, так как ее недостаточно для предстоящего наступления, поскольку у европейцев есть опыт ведения боевых действий против "Талибана"*, но нет против регулярный армий, в частности РФ, пишет британская газета Guardian со ссылкой на нескольких украинских военных. Как пишет издание, украинские офицеры утверждают, что подготовки, полученной, например, в Британии, недостаточно, чтобы подготовить военных "к предстоящему бою". "Европейские тренировки немного отличаются... У них есть опыт, но речь идет о борьбе с талибами, а это отличается от борьбы с регулярной армией, такой как русские. Поэтому нашим солдатам приходится переучиваться здесь", - приводит издание словам командующего первым батальоном третьей украинской штурмовой бригады Петром Горбатенко, которая в течение пяти месяцев участвовала в боях в районе Артемовска. Как пишет издание, в настоящее время украинский батальон готовится к наступлению. Украинские войска не раскрывают данных о своих потерях, но, как отмечает Guardian, "они очевидно были значительными". Около трети военных, участвующих в тренировках, являются новобранцами, добавило издание. Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Российские комментаторы связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно "отчитываться".* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20230601/nato-1875484471.html
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в мире, европа, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Россия, Украина
СМИ: украинским военным приходится переучиваться после подготовки в Европе

Guardian: ВСУ приходится переучиваться после подготовки в Европе, так как ее недостаточно

© РИА НовостиУкраинские и американские военные во время совместных учений
Украинские и американские военные во время совместных учений - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости
Украинские и американские военные во время совместных учений. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинским военным приходится переучиваться после прохождения подготовки в Европе, так как ее недостаточно для предстоящего наступления, поскольку у европейцев есть опыт ведения боевых действий против "Талибана"*, но нет против регулярный армий, в частности РФ, пишет британская газета Guardian со ссылкой на нескольких украинских военных.
Как пишет издание, украинские офицеры утверждают, что подготовки, полученной, например, в Британии, недостаточно, чтобы подготовить военных "к предстоящему бою".
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"Европейские тренировки немного отличаются... У них есть опыт, но речь идет о борьбе с талибами, а это отличается от борьбы с регулярной армией, такой как русские. Поэтому нашим солдатам приходится переучиваться здесь", - приводит издание словам командующего первым батальоном третьей украинской штурмовой бригады Петром Горбатенко, которая в течение пяти месяцев участвовала в боях в районе Артемовска. Как пишет издание, в настоящее время украинский батальон готовится к наступлению.
Украинские войска не раскрывают данных о своих потерях, но, как отмечает Guardian, "они очевидно были значительными". Около трети военных, участвующих в тренировках, являются новобранцами, добавило издание.
Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Российские комментаторы связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно "отчитываться".
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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