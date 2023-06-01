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Япония обсудит с США разработку систем перехвата гиперзвукового оружия - РИА Новости, 01.06.2023
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05:48 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/vooruzhenie-1875447579.html
Япония обсудит с США разработку систем перехвата гиперзвукового оружия
Япония обсудит с США разработку систем перехвата гиперзвукового оружия - РИА Новости, 01.06.2023
Япония обсудит с США разработку систем перехвата гиперзвукового оружия
Япония и США намерены продолжать работать над усилением возможностей сдерживания и ответных мер в рамках альянса двух стран, включая обсуждение возможности... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T05:48
2023-06-01T05:48
в мире
япония
сша
ллойд остин
министерство обороны сша
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ТОКИО, 1 июн – РИА Новости. Япония и США намерены продолжать работать над усилением возможностей сдерживания и ответных мер в рамках альянса двух стран, включая обсуждение возможности совместной разработки систем перехвата гиперзвукового оружия, заявил глава министерства обороны Японии Ясукадзу Хамада в ходе совместной пресс-конференции с шефом Пентагона Ллойдом Остином. "Затрагивая тему взаимодействия в сфере технологий и вооружения оборонительного характера, мы пришли к единому мнению о расширении обсуждения возможности совместной разработки способов перехвата для противодействия (ракетам – ред.) с использованием гиперзвуковых технологий", - сказал глава японского ведомства. Хамада отметил, что он и Остин договорились расширять сотрудничество в сфере беспилотников. В конце прошлого года японские СМИ писали, что Япония и США рассматривают возможность совместного исследования технологий перехвата баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим боевым блоком, что сможет позволить уничтожать их на высотах, недоступных для имеющихся противоракетных систем. В частности, сообщалось, что министерство обороны Японии планирует в 2023 году начать проектирование ракетного двигателя, предназначенного для ракет большой дальности и с возможностью поворота в случае изменения траектории полета ракеты противника. В рамках проектирования японская сторона планирует провести совместное с США исследование для определения необходимых технологий. В случае если разработка будет реализована, новые ракеты для перехвата баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим боевым блоком могут быть размещены на новых эсминцах, оснащенных американской многофункциональной боевой информационно-управляющей системой Aegis. Первый такой эсминец должен встать в строй к весне 2027 года, второй – к весне 2028 года.
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в мире, япония, сша, ллойд остин, министерство обороны сша
В мире, Япония, США, Ллойд Остин, Министерство обороны США
Япония обсудит с США разработку систем перехвата гиперзвукового оружия

Минобороны Японии: Токио обсудит с США разработку систем перехвата гиперзвукового оружия

© Фото : Marine Corps / Lance Cpl. Ethan LeBlancВоеннослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии
Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : Marine Corps / Lance Cpl. Ethan LeBlanc
Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 1 июн – РИА Новости. Япония и США намерены продолжать работать над усилением возможностей сдерживания и ответных мер в рамках альянса двух стран, включая обсуждение возможности совместной разработки систем перехвата гиперзвукового оружия, заявил глава министерства обороны Японии Ясукадзу Хамада в ходе совместной пресс-конференции с шефом Пентагона Ллойдом Остином.
«
"Затрагивая тему взаимодействия в сфере технологий и вооружения оборонительного характера, мы пришли к единому мнению о расширении обсуждения возможности совместной разработки способов перехвата для противодействия (ракетам – ред.) с использованием гиперзвуковых технологий", - сказал глава японского ведомства.
Хамада отметил, что он и Остин договорились расширять сотрудничество в сфере беспилотников.
В конце прошлого года японские СМИ писали, что Япония и США рассматривают возможность совместного исследования технологий перехвата баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим боевым блоком, что сможет позволить уничтожать их на высотах, недоступных для имеющихся противоракетных систем.
В частности, сообщалось, что министерство обороны Японии планирует в 2023 году начать проектирование ракетного двигателя, предназначенного для ракет большой дальности и с возможностью поворота в случае изменения траектории полета ракеты противника. В рамках проектирования японская сторона планирует провести совместное с США исследование для определения необходимых технологий.
В случае если разработка будет реализована, новые ракеты для перехвата баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим боевым блоком могут быть размещены на новых эсминцах, оснащенных американской многофункциональной боевой информационно-управляющей системой Aegis. Первый такой эсминец должен встать в строй к весне 2027 года, второй – к весне 2028 года.
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В миреЯпонияСШАЛлойд ОстинМинистерство обороны США
 
 
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