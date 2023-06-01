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"Плохо для здоровья": поклонников Волочковой обеспокоил ее рацион - РИА Новости, 01.06.2023
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Шоубиз
 
04:16 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/volochkova-1875350282.html
"Плохо для здоровья": поклонников Волочковой обеспокоил ее рацион
"Плохо для здоровья": поклонников Волочковой обеспокоил ее рацион - РИА Новости, 01.06.2023
"Плохо для здоровья": поклонников Волочковой обеспокоил ее рацион
Поклонников балерины Анастасии Волочковой обеспокоила ее экстремальная диета и худоба. Артистка поделилась секретами питания на своей странице в соцсети. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T04:16
2023-06-01T04:16
шоубиз
анастасия волочкова
знаменитости
диета
стиль
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МОСКВА,1 июн – РИА Новости. Поклонников балерины Анастасии Волочковой обеспокоила ее экстремальная диета и худоба. Артистка поделилась секретами питания на своей странице в соцсети. "Кажется, я еще немного постройнела. Но чувствую себя в отличной форме и легкости! Секрета нет. Много физической нагрузки и практически отсутствие еды. Вчера поела один раз за день. Бульон и маленький кусочек отварного цыпленка. Позавчера тоже. Мне хватает такого рациона", – написала знаменитость. Подписчики балерины неоднозначно отреагировали на сообщение. Одни призвали ее прекратить голодать. "Наш организм может долго существовать и поддерживать жизнедеятельность автономно, но запасы не бесконечны и если их не пополнять, произойдет поломка", "Нет ничего здорового в недоедании. Негативный результат налицо", "Так мало еды?", "Вам надо больше кушать", – высказали мнение комментаторы. Другие поддержали Волочкову."Восхищаюсь вашей выдержкой и холоднокровием", "Молодец! Так выглядеть в свои годы многим не дано!", "Стройность всех украшает", "Вы красотка!" – отреагировали поклонники балерины. Анастасия Волочкова гордится своей фигурой и утверждает, что многие женщины ей завидуют. Она часто делится секретами стройных форм. По словам балерины, она делает обертывания, регулярно тренируется и ест много овощей. Знаменитость также любит спортивный массаж и регулярно ходит в баню.
https://ria.ru/20221205/volochkova-1836465092.html
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анастасия волочкова, знаменитости, диета, стиль
Шоубиз, Анастасия Волочкова, Знаменитости, Диета, стиль
"Плохо для здоровья": поклонников Волочковой обеспокоил ее рацион

Поклонников Волочковой обеспокоила ее экстремальная диета и худоба

© YesNoYes/YoutubeСкриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу "ДаДа — НетНет"
Скриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу ДаДа — НетНет
© YesNoYes/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА,1 июн – РИА Новости. Поклонников балерины Анастасии Волочковой обеспокоила ее экстремальная диета и худоба. Артистка поделилась секретами питания на своей странице в соцсети.
© @volochkova_artФотография, опубликованная Анастасией Волочковой
Фотография, опубликованная Анастасией Волочковой
© @volochkova_art
Фотография, опубликованная Анастасией Волочковой
«
"Кажется, я еще немного постройнела. Но чувствую себя в отличной форме и легкости! Секрета нет. Много физической нагрузки и практически отсутствие еды. Вчера поела один раз за день. Бульон и маленький кусочек отварного цыпленка. Позавчера тоже. Мне хватает такого рациона", – написала знаменитость.
Подписчики балерины неоднозначно отреагировали на сообщение. Одни призвали ее прекратить голодать.
«
"Наш организм может долго существовать и поддерживать жизнедеятельность автономно, но запасы не бесконечны и если их не пополнять, произойдет поломка", "Нет ничего здорового в недоедании. Негативный результат налицо", "Так мало еды?", "Вам надо больше кушать", – высказали мнение комментаторы.
Другие поддержали Волочкову.
«
"Восхищаюсь вашей выдержкой и холоднокровием", "Молодец! Так выглядеть в свои годы многим не дано!", "Стройность всех украшает", "Вы красотка!" – отреагировали поклонники балерины.
Анастасия Волочкова гордится своей фигурой и утверждает, что многие женщины ей завидуют. Она часто делится секретами стройных форм. По словам балерины, она делает обертывания, регулярно тренируется и ест много овощей. Знаменитость также любит спортивный массаж и регулярно ходит в баню.
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ШоубизАнастасия ВолочковаЗнаменитостиДиетастиль
 
 
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