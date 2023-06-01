https://ria.ru/20230601/volochkova-1875350282.html

"Плохо для здоровья": поклонников Волочковой обеспокоил ее рацион

"Плохо для здоровья": поклонников Волочковой обеспокоил ее рацион - РИА Новости, 01.06.2023

"Плохо для здоровья": поклонников Волочковой обеспокоил ее рацион

Поклонников балерины Анастасии Волочковой обеспокоила ее экстремальная диета и худоба. Артистка поделилась секретами питания на своей странице в соцсети. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T04:16

2023-06-01T04:16

2023-06-01T04:16

шоубиз

анастасия волочкова

знаменитости

диета

стиль

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МОСКВА,1 июн – РИА Новости. Поклонников балерины Анастасии Волочковой обеспокоила ее экстремальная диета и худоба. Артистка поделилась секретами питания на своей странице в соцсети. "Кажется, я еще немного постройнела. Но чувствую себя в отличной форме и легкости! Секрета нет. Много физической нагрузки и практически отсутствие еды. Вчера поела один раз за день. Бульон и маленький кусочек отварного цыпленка. Позавчера тоже. Мне хватает такого рациона", – написала знаменитость. Подписчики балерины неоднозначно отреагировали на сообщение. Одни призвали ее прекратить голодать. "Наш организм может долго существовать и поддерживать жизнедеятельность автономно, но запасы не бесконечны и если их не пополнять, произойдет поломка", "Нет ничего здорового в недоедании. Негативный результат налицо", "Так мало еды?", "Вам надо больше кушать", – высказали мнение комментаторы. Другие поддержали Волочкову."Восхищаюсь вашей выдержкой и холоднокровием", "Молодец! Так выглядеть в свои годы многим не дано!", "Стройность всех украшает", "Вы красотка!" – отреагировали поклонники балерины. Анастасия Волочкова гордится своей фигурой и утверждает, что многие женщины ей завидуют. Она часто делится секретами стройных форм. По словам балерины, она делает обертывания, регулярно тренируется и ест много овощей. Знаменитость также любит спортивный массаж и регулярно ходит в баню.

https://ria.ru/20221205/volochkova-1836465092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

анастасия волочкова, знаменитости, диета, стиль