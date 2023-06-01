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Евродепутаты хотят больше средств для борьбы с влиянием России и Китая - РИА Новости, 01.06.2023
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21:06 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/vliyanie-1875654333.html
Евродепутаты хотят больше средств для борьбы с влиянием России и Китая
Евродепутаты хотят больше средств для борьбы с влиянием России и Китая - РИА Новости, 01.06.2023
Евродепутаты хотят больше средств для борьбы с влиянием России и Китая
Депутаты Европарламента (ЕП) утвердили в четверг доклад специальной комиссии по иностранному вмешательству, в котором выражаются опасения относительно... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T21:06
2023-06-01T21:06
в мире
россия
китай
европарламент
евросоюз
евросовет
бельгия
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БРЮССЕЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Депутаты Европарламента (ЕП) утвердили в четверг доклад специальной комиссии по иностранному вмешательству, в котором выражаются опасения относительно иностранного влияния на выборы в Евросоюзе, в частности со стороны России и Китая, а также говорится о необходимости увеличения финансирования для противостояния таком влиянию. "Депутаты указывают на такое вмешательство на онлайн платформах… вмешательство в избирательные процессы, скрытое финансирование политической деятельности со стороны иностранных структур, устойчивость перед лицом кибератак. Особое внимание в докладе уделяется российскому и китайскому вмешательству в ЕС, в дела государств-кандидатов на вступление в Евросоюз, в том числе в регионе Западных Балкан, а также в странах Юга", - говорится сообщении пресс-службы ЕП. Согласно документу, для борьбы с иностранным вмешательством евродепутаты предлагают не только предусмотреть "адекватное финансирование", но и создать специальный орган в самом Европарламенте. "Они призывают выделить адекватное финансирование для борьбы с дезинформацией и защиты демократических процедур… Также предлагается создать постоянную структуру внутри Европарламента для выявления иностранного вмешательства и эффективной борьбы с ним", - говорится в сообщении пресс-службы. Среди других мер евродепутаты предлагают запретить использование TikTok на всех уровнях власти в Евросоюзе. Также европейские избранники призвали Евросовет и Еврокомиссию исключить использование оборудования и программного обеспечения из стран "высокого риска", к которым они относят Китай и Россию. Примечательно, что полный текст доклада опубликован не был. Очередные выборы в Европейский парламент запланированы на июнь 2024 года. Парламент нынешнего созыва столкнулся с коррупционным скандалом в конце прошлого года, который был непосредственно связан с иностранным вмешательством. В начале декабря 2022 года полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент, из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Фигурантами антикоррупционных расследований стали как бывшие, так и действующие депутаты Европарламента.
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в мире, россия, китай, европарламент, евросоюз, евросовет, бельгия
В мире, Россия, Китай, Европарламент, Евросоюз, Евросовет, Бельгия
Евродепутаты хотят больше средств для борьбы с влиянием России и Китая

Евродепутаты утвердили доклад комиссии по иностранному вмешательству на выборы в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Депутаты Европарламента (ЕП) утвердили в четверг доклад специальной комиссии по иностранному вмешательству, в котором выражаются опасения относительно иностранного влияния на выборы в Евросоюзе, в частности со стороны России и Китая, а также говорится о необходимости увеличения финансирования для противостояния таком влиянию.
"Депутаты указывают на такое вмешательство на онлайн платформах… вмешательство в избирательные процессы, скрытое финансирование политической деятельности со стороны иностранных структур, устойчивость перед лицом кибератак. Особое внимание в докладе уделяется российскому и китайскому вмешательству в ЕС, в дела государств-кандидатов на вступление в Евросоюз, в том числе в регионе Западных Балкан, а также в странах Юга", - говорится сообщении пресс-службы ЕП.
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Согласно документу, для борьбы с иностранным вмешательством евродепутаты предлагают не только предусмотреть "адекватное финансирование", но и создать специальный орган в самом Европарламенте. "Они призывают выделить адекватное финансирование для борьбы с дезинформацией и защиты демократических процедур… Также предлагается создать постоянную структуру внутри Европарламента для выявления иностранного вмешательства и эффективной борьбы с ним", - говорится в сообщении пресс-службы.
Среди других мер евродепутаты предлагают запретить использование TikTok на всех уровнях власти в Евросоюзе. Также европейские избранники призвали Евросовет и Еврокомиссию исключить использование оборудования и программного обеспечения из стран "высокого риска", к которым они относят Китай и Россию.
Примечательно, что полный текст доклада опубликован не был.
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Парламент нынешнего созыва столкнулся с коррупционным скандалом в конце прошлого года, который был непосредственно связан с иностранным вмешательством. В начале декабря 2022 года полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент, из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Фигурантами антикоррупционных расследований стали как бывшие, так и действующие депутаты Европарламента.
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