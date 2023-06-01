https://ria.ru/20230601/veyp-1875434315.html

В России вступили в силу новые ограничения на продажу вейпов

В России вступили в силу новые ограничения на продажу вейпов - РИА Новости, 01.06.2023

В России вступили в силу новые ограничения на продажу вейпов

Новые ограничения на продажу вейпов в России, среди которых - запрет на их продажу на ярмарках, выставках и в автоматах, а также на открытую выкладку и... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T00:30

2023-06-01T00:30

2023-06-01T00:30

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общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Новые ограничения на продажу вейпов в России, среди которых - запрет на их продажу на ярмарках, выставках и в автоматах, а также на открытую выкладку и демонстрацию в торговых точках, вступили в силу. Так, с 1 июня 2023 года введены дополнительные ограничения на торговлю кальянами и устройствами для потребления никотинсодержащей продукции - запрет торговать вейпами на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом, а также в автоматах. Таким образом, в розницу продавать вейпы можно будет только в магазинах и павильонах. Кроме того, начинает работать запрет на открытую выкладку и демонстрацию в торговых точках кальянов и вейпов. "Новые ограничения касаются продажи устройств для потребления никотинсодержащей продукции, и в том числе кальянов. Эти ограничения всего лишь уравнивают правила продажи сигарет и других табачных изделий, а также самих устройств без табака или без жидкости", - поделился с РИА Новости мнением владелец табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов. По его словам, другим заметным ограничение является запрет открытой выкладки, таким образом, устройства в магазинах скроют от глаз посетителей, как сигареты, и демонстрировать их можно будет только по требованию покупателя. "Данные запреты уже давно действуют на табачную и никотинсодержащую продукцию, так что соблюдать их еще и по устройствам участникам рынка будет достаточно комфортно", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20230429/veyp-1868779267.html

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