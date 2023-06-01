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Европарламент оспорил право Венгрии на председательство в ЕС

Европарламент оспорил право Венгрии на председательство в ЕС - РИА Новости, 01.06.2023

Европарламент оспорил право Венгрии на председательство в ЕС

Европейский парламент на пленарной сессии в Брюсселе в четверг принял резолюцию по ситуации с соблюдением принципа верховенства законов ЕС в Венгрии, в которой... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T16:03

2023-06-01T16:03

2023-06-01T16:03

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БРЮССЕЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Европейский парламент на пленарной сессии в Брюсселе в четверг принял резолюцию по ситуации с соблюдением принципа верховенства законов ЕС в Венгрии, в которой оспорил право Венгрии на председательство в Совете Евросоюза во второй половине 2024 года из-за якобы нарушения этого принципа и несоблюдения европейских ценностей. Венгрия, согласно принципу ротации, примет председательство в Совете ЕС в июле 2024 года. Оно продлится полгода. Резолюцию поддержали 442 депутата ЕП, против проголосовали 144, 33 воздержались. В резолюции, в частности, указывается, что "Европарламент подчеркивает важную роль председательства в Совете ЕС в продвижении работы Совета по законодательству союза, обеспечении преемственности повестки и представлении Совета ЕС в отношениях с другими европейскими институтами; вызывает вопрос, как Венгрия сможет надежно выполнить эту задачу в 2024 году, учитывая ее несоблюдение законодательства ЕС и европейских ценностей… Европарламент просит Совет ЕС как можно скорее найти правильное решение по этому вопросу; напоминает, что парламент может принять соответствующие меры, если такое решение не будет найдено". При этом, как заявила ранее на пресс-конференции в Брюсселе одна из авторов резолюции депутат ЕП Гвендолин Дельбос-Корфилд, "до последнего момента этот вопрос (председательства Венгрии в Совете ЕС) обсуждать в ЕС отказывались, но теперь он включен в резолюцию, что означает, что его будут обсуждать, учтут озабоченность ряда стран ЕС". Ранее министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что Европарламент не уважает демократию и верховенство закона, поскольку критикует результаты прошлогодних парламентских выборов в Венгрии и пытается помешать председательству Будапешта в ЕС в 2024 году, хотя это установлено Советом ЕС.

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в мире, венгрия, брюссель, евросоюз, европарламент, совет евросоюза, будапешт