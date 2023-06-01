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Глава МИД Великобритании заявил, что Украина должна быть в НАТО - РИА Новости, 01.06.2023
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18:33 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/ukraina-1875630870.html
Глава МИД Великобритании заявил, что Украина должна быть в НАТО
Глава МИД Великобритании заявил, что Украина должна быть в НАТО - РИА Новости, 01.06.2023
Глава МИД Великобритании заявил, что Украина должна быть в НАТО
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что место Украины - в НАТО. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T18:33
2023-06-01T18:33
украина
великобритания
сша
владимир зеленский
джеймс клеверли
джейк салливан
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что место Украины - в НАТО. "Правомерное место Украины - в НАТО", - написал Клеверли в Twitter. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс.
https://ria.ru/20230601/nato-1875556616.html
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украина, великобритания, сша, владимир зеленский, джеймс клеверли, джейк салливан, нато
Украина, Великобритания, США, Владимир Зеленский, Джеймс Клеверли, Джейк Салливан, НАТО
Глава МИД Великобритании заявил, что Украина должна быть в НАТО

Глава МИД Великобритании Клеверли заявил, что Украина должна быть в НАТО

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что место Украины - в НАТО.
"Правомерное место Украины - в НАТО", - написал Клеверли в Twitter.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.
Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс.
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Принятие Украины в НАТО не должно быть на повестке саммита, заявил Сийярто
Вчера, 15:07
 
УкраинаВеликобританияСШАВладимир ЗеленскийДжеймс КлеверлиДжейк СалливанНАТО
 
 
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