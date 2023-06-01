Рейтинг@Mail.ru
В Киеве разгорелся скандал из-за закрытого во время тревоги бомбоубежища - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:51 01.06.2023 (обновлено: 14:52 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/ubezhische-1875526240.html
В Киеве разгорелся скандал из-за закрытого во время тревоги бомбоубежища
В Киеве разгорелся скандал из-за закрытого во время тревоги бомбоубежища - РИА Новости, 01.06.2023
В Киеве разгорелся скандал из-за закрытого во время тревоги бомбоубежища
В Киеве проверят доступность всех городских бомбоубежищ на фоне скандала вокруг укрытия, закрытого во время воздушной тревоги, сообщил в Telegram-канале мэр... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T13:51
2023-06-01T14:52
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
виталий кличко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_8b3ee7338d152f0f804bdf4b9fac334e.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Киеве проверят доступность всех городских бомбоубежищ на фоне скандала вокруг укрытия, закрытого во время воздушной тревоги, сообщил в Telegram-канале мэр Виталий Кличко."Договорились с патрульной полицией Киева, что они помогут контролировать работу укрытий ночью. Объезжать в комендантский час во время воздушной тревоги укрытия, что есть на карте города, и проверять, открыты ли они. И оперативно передавать информацию городским службам. Дал отдельное поручение главам районов столицы немедленно проверить все укрытия", — написал он. Как сообщали местные СМИ, во время ночной воздушной тревоги люди не смогли попасть в бомбоубежище в поликлинике в Деснянском районе, из-за чего три человека погибли и еще полтора десятка пострадали. По словам Кличко, он попросил правительство и офис президента на время следствия отстранить от должности главу Деснянского района Дмитрия Ратникова. "Отстраненным должен быть и руководитель медучреждения, которого назначала Деснянская райадминистрация", — добавил мэр. Как пишет издание "Страна.ua", во время общения Кличко с журналистами местные жители начали кричать на него и жаловаться, что проблема с закрытыми бомбоубежищами существует уже давно. В офисе генпрокурора заявили, что возбудили уголовное дело о служебной халатности. Сейчас следователи допрашивают руководство и персонал поликлиники. В российском Минобороны не раз заявляли, что наносят высокоточные удары по военным объектам и инфраструктуре Украины. При этом украинские войска пытаются сбить ракеты, для чего размещают средства ПВО в густонаселенных районах. Зачастую обломки украинских зенитных ракет падают на жилые дома, социальные и административные учреждения.
https://ria.ru/20230601/kiev-1875467526.html
https://ria.ru/20230601/trevoga-1875467754.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_c744e6e7529bf78e94149ee147b6d26a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, виталий кличко
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Виталий Кличко
В Киеве разгорелся скандал из-за закрытого во время тревоги бомбоубежища

Скандал разгорелся на Украине из-за закрытого во время воздушной тревоги убежища в Киеве

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие"
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Киеве проверят доступность всех городских бомбоубежищ на фоне скандала вокруг укрытия, закрытого во время воздушной тревоги, сообщил в Telegram-канале мэр Виталий Кличко.
"Договорились с патрульной полицией Киева, что они помогут контролировать работу укрытий ночью. Объезжать в комендантский час во время воздушной тревоги укрытия, что есть на карте города, и проверять, открыты ли они. И оперативно передавать информацию городским службам. Дал отдельное поручение главам районов столицы немедленно проверить все укрытия", — написал он.
Киев - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
В Киеве отменили мероприятия ко Дню защиты детей
Вчера, 10:18
Как сообщали местные СМИ, во время ночной воздушной тревоги люди не смогли попасть в бомбоубежище в поликлинике в Деснянском районе, из-за чего три человека погибли и еще полтора десятка пострадали.
По словам Кличко, он попросил правительство и офис президента на время следствия отстранить от должности главу Деснянского района Дмитрия Ратникова.
"Отстраненным должен быть и руководитель медучреждения, которого назначала Деснянская райадминистрация", — добавил мэр.
Как пишет издание "Страна.ua", во время общения Кличко с журналистами местные жители начали кричать на него и жаловаться, что проблема с закрытыми бомбоубежищами существует уже давно.
В офисе генпрокурора заявили, что возбудили уголовное дело о служебной халатности. Сейчас следователи допрашивают руководство и персонал поликлиники.
В российском Минобороны не раз заявляли, что наносят высокоточные удары по военным объектам и инфраструктуре Украины. При этом украинские войска пытаются сбить ракеты, для чего размещают средства ПВО в густонаселенных районах. Зачастую обломки украинских зенитных ракет падают на жилые дома, социальные и административные учреждения.
Киев - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
В Киеве второй раз за утро объявили воздушную тревогу
Вчера, 10:20
 
В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийВиталий Кличко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала