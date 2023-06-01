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В Киеве разгорелся скандал из-за закрытого во время тревоги бомбоубежища

В Киеве разгорелся скандал из-за закрытого во время тревоги бомбоубежища - РИА Новости, 01.06.2023

В Киеве разгорелся скандал из-за закрытого во время тревоги бомбоубежища

В Киеве проверят доступность всех городских бомбоубежищ на фоне скандала вокруг укрытия, закрытого во время воздушной тревоги, сообщил в Telegram-канале мэр... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T13:51

2023-06-01T13:51

2023-06-01T14:52

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владимир зеленский

виталий кличко

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Киеве проверят доступность всех городских бомбоубежищ на фоне скандала вокруг укрытия, закрытого во время воздушной тревоги, сообщил в Telegram-канале мэр Виталий Кличко."Договорились с патрульной полицией Киева, что они помогут контролировать работу укрытий ночью. Объезжать в комендантский час во время воздушной тревоги укрытия, что есть на карте города, и проверять, открыты ли они. И оперативно передавать информацию городским службам. Дал отдельное поручение главам районов столицы немедленно проверить все укрытия", — написал он. Как сообщали местные СМИ, во время ночной воздушной тревоги люди не смогли попасть в бомбоубежище в поликлинике в Деснянском районе, из-за чего три человека погибли и еще полтора десятка пострадали. По словам Кличко, он попросил правительство и офис президента на время следствия отстранить от должности главу Деснянского района Дмитрия Ратникова. "Отстраненным должен быть и руководитель медучреждения, которого назначала Деснянская райадминистрация", — добавил мэр. Как пишет издание "Страна.ua", во время общения Кличко с журналистами местные жители начали кричать на него и жаловаться, что проблема с закрытыми бомбоубежищами существует уже давно. В офисе генпрокурора заявили, что возбудили уголовное дело о служебной халатности. Сейчас следователи допрашивают руководство и персонал поликлиники. В российском Минобороны не раз заявляли, что наносят высокоточные удары по военным объектам и инфраструктуре Украины. При этом украинские войска пытаются сбить ракеты, для чего размещают средства ПВО в густонаселенных районах. Зачастую обломки украинских зенитных ракет падают на жилые дома, социальные и административные учреждения.

https://ria.ru/20230601/kiev-1875467526.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, виталий кличко