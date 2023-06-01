https://ria.ru/20230601/tribuny-1875636041.html

Ребенка, пострадавшего при ЧП в Ростове-на-Дону, доставили в Москву

Ребенка, пострадавшего при ЧП в Ростове-на-Дону, доставили в Москву - РИА Новости, 01.06.2023

Ребенка, пострадавшего при ЧП в Ростове-на-Дону, доставили в Москву

Ребенка, пострадавшего в Ростове-на-Дону при обрушении трибуны на Гребном канале, бортом санавиации доставили в Москву на лечение, полет он перенес нормально,... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T19:01

2023-06-01T19:01

2023-06-01T19:01

происшествия

ростов-на-дону

алексей кузнецов

россия

москва

ростовская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ребенка, пострадавшего в Ростове-на-Дону при обрушении трибуны на Гребном канале, бортом санавиации доставили в Москву на лечение, полет он перенес нормально, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. "Бортом санитарной авиации в сопровождении мултидисциплинарной бригады врачей один из пострадавших на Гребном канале в Ростове-на-Дону доставлен в Москву в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России для дальнейшего лечения в условиях специализированного хирургического стационара", - сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что полет ребенок перенес нормально. Во вторник 30 мая на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 в Ростове-на-Дону вблизи "Гребного канала Дон" во время соревнования школьников по футболу обрушились зрительские трибуны. ЧП произошло при порыве шквалистого ветра. Погибла женщина, травмы получили десятки детей. После этого СК возбудил уголовное дело о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

https://ria.ru/20230601/delo-1875518477.html

ростов-на-дону

россия

москва

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ростов-на-дону, алексей кузнецов, россия, москва, ростовская область