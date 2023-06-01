https://ria.ru/20230601/tribuny-1875636041.html
Ребенка, пострадавшего при ЧП в Ростове-на-Дону, доставили в Москву
Ребенка, пострадавшего при ЧП в Ростове-на-Дону, доставили в Москву - РИА Новости, 01.06.2023
Ребенка, пострадавшего при ЧП в Ростове-на-Дону, доставили в Москву
Ребенка, пострадавшего в Ростове-на-Дону при обрушении трибуны на Гребном канале, бортом санавиации доставили в Москву на лечение, полет он перенес нормально,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T19:01
2023-06-01T19:01
2023-06-01T19:01
происшествия
ростов-на-дону
алексей кузнецов
россия
москва
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ребенка, пострадавшего в Ростове-на-Дону при обрушении трибуны на Гребном канале, бортом санавиации доставили в Москву на лечение, полет он перенес нормально, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. "Бортом санитарной авиации в сопровождении мултидисциплинарной бригады врачей один из пострадавших на Гребном канале в Ростове-на-Дону доставлен в Москву в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России для дальнейшего лечения в условиях специализированного хирургического стационара", - сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что полет ребенок перенес нормально. Во вторник 30 мая на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 в Ростове-на-Дону вблизи "Гребного канала Дон" во время соревнования школьников по футболу обрушились зрительские трибуны. ЧП произошло при порыве шквалистого ветра. Погибла женщина, травмы получили десятки детей. После этого СК возбудил уголовное дело о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
https://ria.ru/20230601/delo-1875518477.html
ростов-на-дону
россия
москва
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, алексей кузнецов, россия, москва, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Алексей Кузнецов, Россия, Москва, Ростовская область
Ребенка, пострадавшего при ЧП в Ростове-на-Дону, доставили в Москву
Пострадавшего при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону ребенка привезли на лечение в Москву