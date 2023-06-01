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Ребенка, пострадавшего при ЧП в Ростове-на-Дону, доставили в Москву - РИА Новости, 01.06.2023
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19:01 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/tribuny-1875636041.html
Ребенка, пострадавшего при ЧП в Ростове-на-Дону, доставили в Москву
Ребенка, пострадавшего при ЧП в Ростове-на-Дону, доставили в Москву - РИА Новости, 01.06.2023
Ребенка, пострадавшего при ЧП в Ростове-на-Дону, доставили в Москву
Ребенка, пострадавшего в Ростове-на-Дону при обрушении трибуны на Гребном канале, бортом санавиации доставили в Москву на лечение, полет он перенес нормально,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T19:01
2023-06-01T19:01
происшествия
ростов-на-дону
алексей кузнецов
россия
москва
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ребенка, пострадавшего в Ростове-на-Дону при обрушении трибуны на Гребном канале, бортом санавиации доставили в Москву на лечение, полет он перенес нормально, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. "Бортом санитарной авиации в сопровождении мултидисциплинарной бригады врачей один из пострадавших на Гребном канале в Ростове-на-Дону доставлен в Москву в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России для дальнейшего лечения в условиях специализированного хирургического стационара", - сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что полет ребенок перенес нормально. Во вторник 30 мая на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 в Ростове-на-Дону вблизи "Гребного канала Дон" во время соревнования школьников по футболу обрушились зрительские трибуны. ЧП произошло при порыве шквалистого ветра. Погибла женщина, травмы получили десятки детей. После этого СК возбудил уголовное дело о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
https://ria.ru/20230601/delo-1875518477.html
ростов-на-дону
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происшествия, ростов-на-дону, алексей кузнецов, россия, москва, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Алексей Кузнецов, Россия, Москва, Ростовская область
Ребенка, пострадавшего при ЧП в Ростове-на-Дону, доставили в Москву

Пострадавшего при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону ребенка привезли на лечение в Москву

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ребенка, пострадавшего в Ростове-на-Дону при обрушении трибуны на Гребном канале, бортом санавиации доставили в Москву на лечение, полет он перенес нормально, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«
"Бортом санитарной авиации в сопровождении мултидисциплинарной бригады врачей один из пострадавших на Гребном канале в Ростове-на-Дону доставлен в Москву в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России для дальнейшего лечения в условиях специализированного хирургического стационара", - сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что полет ребенок перенес нормально.
Во вторник 30 мая на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 в Ростове-на-Дону вблизи "Гребного канала Дон" во время соревнования школьников по футболу обрушились зрительские трибуны. ЧП произошло при порыве шквалистого ветра. Погибла женщина, травмы получили десятки детей. После этого СК возбудил уголовное дело о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
Автомобили скорой помощи на месте обрушения трибуны Гребного канала в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
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