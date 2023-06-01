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СМИ: швейцарский концерн подал заявку на поставку танков Украине через ФРГ - РИА Новости, 01.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:27 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/tanki-1875501164.html
СМИ: швейцарский концерн подал заявку на поставку танков Украине через ФРГ
СМИ: швейцарский концерн подал заявку на поставку танков Украине через ФРГ - РИА Новости, 01.06.2023
СМИ: швейцарский концерн подал заявку на поставку танков Украине через ФРГ
Швейцарский оборонный концерн Ruag запросил у властей страны разрешение на продажу 96 танков Leopard немецкой компании Rheinmetall для последующих поставок этой РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:27
2023-06-01T12:27
специальная военная операция на украине
украина
германия
россия
сергей лавров
нато
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ЦЮРИХ, 1 июн – РИА Новости. Швейцарский оборонный концерн Ruag запросил у властей страны разрешение на продажу 96 танков Leopard немецкой компании Rheinmetall для последующих поставок этой техники Украине, сообщает телерадиокомпания Швейцарии SRF. "Несмотря на негативные сигналы со стороны федеральных властей, Ruag официально подала заявку на экспорт (танков – ред.), что подтвердила пресс-секретарь Ruag Кирстен Хаммерих. Таким образом, танки должны сначала отправиться в Германию, оружейному концерну Rheinmetall, а затем на Украину", - говорится в сообщении. Как уточняется, заявка была направлена в Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO). Хаммерих заявила телерадиокомпании, что Ruag хотела бы получить от властей "официальное решение, чтобы лучше оценить варианты ведения бизнеса". Сообщается, что компания неофициально подавала аналогичную заявку в начале года, тогда SECO не одобрил запрос. По данным телерадиокомпании, семь лет назад Ruag приобрела танки в Италии для перепродажи или использования в качестве запасных частей. До сих пор 96 танков Leopard 1 находятся в Италии. В конце мая правительство Швейцарии поддержало предложение парламента о выводе из эксплуатации 25 танков Leopard, что создало условия для их перепродажи Германии. Запад, в том числе страны НАТО, продолжают накачивать Киев оружием. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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украина, германия, россия, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Россия, Сергей Лавров, НАТО
СМИ: швейцарский концерн подал заявку на поставку танков Украине через ФРГ

SRF: швейцарский Ruag подал заявку на поставку 96 танков Leopard Украине через Германию

© AP Photo / Martin MeissnerНемецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 1 июн – РИА Новости. Швейцарский оборонный концерн Ruag запросил у властей страны разрешение на продажу 96 танков Leopard немецкой компании Rheinmetall для последующих поставок этой техники Украине, сообщает телерадиокомпания Швейцарии SRF.
"Несмотря на негативные сигналы со стороны федеральных властей, Ruag официально подала заявку на экспорт (танков – ред.), что подтвердила пресс-секретарь Ruag Кирстен Хаммерих. Таким образом, танки должны сначала отправиться в Германию, оружейному концерну Rheinmetall, а затем на Украину", - говорится в сообщении.
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Как уточняется, заявка была направлена в Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO). Хаммерих заявила телерадиокомпании, что Ruag хотела бы получить от властей "официальное решение, чтобы лучше оценить варианты ведения бизнеса".
Сообщается, что компания неофициально подавала аналогичную заявку в начале года, тогда SECO не одобрил запрос.
По данным телерадиокомпании, семь лет назад Ruag приобрела танки в Италии для перепродажи или использования в качестве запасных частей. До сих пор 96 танков Leopard 1 находятся в Италии. В конце мая правительство Швейцарии поддержало предложение парламента о выводе из эксплуатации 25 танков Leopard, что создало условия для их перепродажи Германии.
Запад, в том числе страны НАТО, продолжают накачивать Киев оружием. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
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