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"Ростех" впервые представил защищенный комплекс связи для полевых условий - РИА Новости, 01.06.2023
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09:40 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/svyaz-1875457875.html
"Ростех" впервые представил защищенный комплекс связи для полевых условий
"Ростех" впервые представил защищенный комплекс связи для полевых условий - РИА Новости, 01.06.2023
"Ростех" впервые представил защищенный комплекс связи для полевых условий
"Росэлектроника" (входит в Ростех) впервые представила полевой комплект средств связи в защищенном исполнении для МЧС России на выставке "Комплексная... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T09:40
2023-06-01T09:40
технологии
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростех
российская электроника
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. "Росэлектроника" (входит в Ростех) впервые представила полевой комплект средств связи в защищенном исполнении для МЧС России на выставке "Комплексная безопасность-2023", которая проходит в подмосковном парке "Патриот" с 31 мая по 3 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха". "Комплект предназначен для обеспечения надежной, устойчивой связи при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Ожидается, что в текущем году оборудование будет принято на снабжение МЧС", - приводят в корпорации слова руководителя проектного офиса Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга "Росэлектроника") Дмитрия Павлова. По его словам, новые полевые комплекты связи в защищенном исполнении уже успешно прошли испытания в главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу и получили высокую оценку заказчика. Полевой комплект средств связи разработан специалистами концерна "Созвездие" (также входит в "Росэлектронику"). Новинка позволяет организовать связь на любой местности, подключаться к ведомственной сети Интранет МЧС для эффективного взаимодействия при решении оперативных задач и глобальной сети интернет, используя абонентский терминал спутниковой связи Ku-диапазона. Комплекс работает в радиосети стандарта DMR Tier 2 (Digital Mobile Radio), позволяет записывать переговоры и обеспечивает защиту от прямого прослушивания. Разработка обеспечивает голосовую связь, передает короткие сообщения и координаты, позволяет проводить аудио- и видео-конференц-связи с применением сертифицированных средств криптозащиты и межсетевого экранирования на базе VPN.
https://ria.ru/20230518/radiostantsiya-1872548431.html
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технологии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростех, российская электроника
Технологии, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ростех, Российская электроника
"Ростех" впервые представил защищенный комплекс связи для полевых условий

"Ростех" впервые представил полевой комплект средств связи в защищенном исполнении для МЧС

© Фото : РостехЗащищенный комплекс связи для полевых условий
Защищенный комплекс связи для полевых условий - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : Ростех
Защищенный комплекс связи для полевых условий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. "Росэлектроника" (входит в Ростех) впервые представила полевой комплект средств связи в защищенном исполнении для МЧС России на выставке "Комплексная безопасность-2023", которая проходит в подмосковном парке "Патриот" с 31 мая по 3 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".
«
"Комплект предназначен для обеспечения надежной, устойчивой связи при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Ожидается, что в текущем году оборудование будет принято на снабжение МЧС", - приводят в корпорации слова руководителя проектного офиса Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга "Росэлектроника") Дмитрия Павлова.
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По его словам, новые полевые комплекты связи в защищенном исполнении уже успешно прошли испытания в главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу и получили высокую оценку заказчика.
Полевой комплект средств связи разработан специалистами концерна "Созвездие" (также входит в "Росэлектронику"). Новинка позволяет организовать связь на любой местности, подключаться к ведомственной сети Интранет МЧС для эффективного взаимодействия при решении оперативных задач и глобальной сети интернет, используя абонентский терминал спутниковой связи Ku-диапазона.
Комплекс работает в радиосети стандарта DMR Tier 2 (Digital Mobile Radio), позволяет записывать переговоры и обеспечивает защиту от прямого прослушивания. Разработка обеспечивает голосовую связь, передает короткие сообщения и координаты, позволяет проводить аудио- и видео-конференц-связи с применением сертифицированных средств криптозащиты и межсетевого экранирования на базе VPN.
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ТехнологииРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РостехРоссийская электроника
 
 
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