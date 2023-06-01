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"Ростех" впервые представил защищенный комплекс связи для полевых условий
"Ростех" впервые представил защищенный комплекс связи для полевых условий - РИА Новости, 01.06.2023
"Ростех" впервые представил защищенный комплекс связи для полевых условий
"Росэлектроника" (входит в Ростех) впервые представила полевой комплект средств связи в защищенном исполнении для МЧС России на выставке "Комплексная... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T09:40
2023-06-01T09:40
2023-06-01T09:40
технологии
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростех
российская электроника
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. "Росэлектроника" (входит в Ростех) впервые представила полевой комплект средств связи в защищенном исполнении для МЧС России на выставке "Комплексная безопасность-2023", которая проходит в подмосковном парке "Патриот" с 31 мая по 3 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха". "Комплект предназначен для обеспечения надежной, устойчивой связи при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Ожидается, что в текущем году оборудование будет принято на снабжение МЧС", - приводят в корпорации слова руководителя проектного офиса Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга "Росэлектроника") Дмитрия Павлова. По его словам, новые полевые комплекты связи в защищенном исполнении уже успешно прошли испытания в главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу и получили высокую оценку заказчика. Полевой комплект средств связи разработан специалистами концерна "Созвездие" (также входит в "Росэлектронику"). Новинка позволяет организовать связь на любой местности, подключаться к ведомственной сети Интранет МЧС для эффективного взаимодействия при решении оперативных задач и глобальной сети интернет, используя абонентский терминал спутниковой связи Ku-диапазона. Комплекс работает в радиосети стандарта DMR Tier 2 (Digital Mobile Radio), позволяет записывать переговоры и обеспечивает защиту от прямого прослушивания. Разработка обеспечивает голосовую связь, передает короткие сообщения и координаты, позволяет проводить аудио- и видео-конференц-связи с применением сертифицированных средств криптозащиты и межсетевого экранирования на базе VPN.
https://ria.ru/20230518/radiostantsiya-1872548431.html
https://ria.ru/20230515/zenitka-1871728261.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростех, российская электроника
Технологии, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ростех, Российская электроника
"Ростех" впервые представил защищенный комплекс связи для полевых условий
"Ростех" впервые представил полевой комплект средств связи в защищенном исполнении для МЧС