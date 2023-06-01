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Директор ФСБ заявил о стремлении Запада дестабилизировать СНГ
Директор ФСБ заявил о стремлении Запада дестабилизировать СНГ - РИА Новости, 01.06.2023
Директор ФСБ заявил о стремлении Запада дестабилизировать СНГ
Запад хочет дестабилизировать ситуацию в СНГ путем резкого повышения конфликтного потенциала, заявил директор ФСБ России Александр Бортников во время встречи... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:17
2023-06-01T14:17
2023-06-01T14:17
в мире
россия
белоруссия
александр бортников
александр лукашенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
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МИНСК, 1 июн – РИА Новости. Запад хочет дестабилизировать ситуацию в СНГ путем резкого повышения конфликтного потенциала, заявил директор ФСБ России Александр Бортников во время встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с участниками 52-го заседания совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств СНГ, которое в четверг проходит в Минске. "Коллективный Запад взял курс на дестабилизацию стран содружества и Союзного государства путем резкого повышения конфликтного потенциала на всем пространстве СНГ и у его рубежей", - цитирует Бортникова Белта. Глава ФСБ рассказал, что на предыдущем заседании совета в прошлом году был сделан прогноз, как изменится оперативная обстановка, и те оценки подтвердили события этого года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, белоруссия, александр бортников, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг
В мире, Россия, Белоруссия, Александр Бортников, Александр Лукашенко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ
Директор ФСБ заявил о стремлении Запада дестабилизировать СНГ
Директор ФСБ Бортников: Запад хочет дестабилизировать СНГ, повышая конфликтный потенциал