https://ria.ru/20230601/shkoly-1875532603.html

Хоценко пообещал отремонтировать 19 школ в Омской области

Хоценко пообещал отремонтировать 19 школ в Омской области - РИА Новости, 01.06.2023

Хоценко пообещал отремонтировать 19 школ в Омской области

Глава Омской области Виталий Хоценко заявил, что в регионе в ближайшие два года капитально отремонтируют 19 школ, рассказали в пресс-службе областного... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T14:16

2023-06-01T14:16

2023-06-01T14:16

омская область

омская область

омск

виталий хоценко

омский район

школы

россия

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ОМСК, 1 июн - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко заявил, что в регионе в ближайшие два года капитально отремонтируют 19 школ, рассказали в пресс-службе областного правительства. Средства на эти цели выделили на заседании правительства Омской области. Омску и четырем муниципальным районам в 2024 году выделят 1 миллиард 174 миллиона рублей. Такая же сумма будет выделена в 2025 году. "За два года планируется капитально преобразить 15 образовательных организаций в Омске – № 11, 14, 18, 21, 29, 56, 71, 79, 82, 91, 107, 118, 129 и 133, а также Казачью кадетскую школу-интернат. Еще четыре школы капитально отремонтируют в муниципальных районах – это Троицкая школа Омского района, Называевская школа № 1, Тевризская школа № 2 и Солнцевская школа Исилькульского района. Максимальный срок, отведенный на выполнение капитального ремонта одной школы, составляет два года", - пояснили в пресс-службе. Пока будет проводиться ремонт, обучающихся распределят в другие школы. Кроме того, 3,6 миллиона рублей выделено на обеспечение требований к антитеррористической защищенности в гимназии № 75, в которой сейчас проходит капитальный ремонт. Сюда закупят арочный металлодетектор, систему экстренного оповещения, видеодомофон, стойку для охраны, будет выполнен монтаж видеонаблюдения, устройство поста охраны и устройство наружного освещения. 17 муниципальных районов и Омск получат около 8 миллионов на покупку учебной мебели, спортивного инвентаря, комплектов лабораторного оборудования, оргтехники, оборудования на пищеблоки.

https://ria.ru/20230510/khotsenko-1870776423.html

https://ria.ru/20230518/pozhar-1872546586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

омская область, омск, виталий хоценко, омский район, школы, россия