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Хоценко пообещал отремонтировать 19 школ в Омской области - РИА Новости, 01.06.2023
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Омская область
 
14:16 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/shkoly-1875532603.html
Хоценко пообещал отремонтировать 19 школ в Омской области
Хоценко пообещал отремонтировать 19 школ в Омской области - РИА Новости, 01.06.2023
Хоценко пообещал отремонтировать 19 школ в Омской области
Глава Омской области Виталий Хоценко заявил, что в регионе в ближайшие два года капитально отремонтируют 19 школ, рассказали в пресс-службе областного... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:16
2023-06-01T14:16
омская область
омская область
омск
виталий хоценко
омский район
школы
россия
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ОМСК, 1 июн - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко заявил, что в регионе в ближайшие два года капитально отремонтируют 19 школ, рассказали в пресс-службе областного правительства. Средства на эти цели выделили на заседании правительства Омской области. Омску и четырем муниципальным районам в 2024 году выделят 1 миллиард 174 миллиона рублей. Такая же сумма будет выделена в 2025 году. "За два года планируется капитально преобразить 15 образовательных организаций в Омске – № 11, 14, 18, 21, 29, 56, 71, 79, 82, 91, 107, 118, 129 и 133, а также Казачью кадетскую школу-интернат. Еще четыре школы капитально отремонтируют в муниципальных районах – это Троицкая школа Омского района, Называевская школа № 1, Тевризская школа № 2 и Солнцевская школа Исилькульского района. Максимальный срок, отведенный на выполнение капитального ремонта одной школы, составляет два года", - пояснили в пресс-службе. Пока будет проводиться ремонт, обучающихся распределят в другие школы. Кроме того, 3,6 миллиона рублей выделено на обеспечение требований к антитеррористической защищенности в гимназии № 75, в которой сейчас проходит капитальный ремонт. Сюда закупят арочный металлодетектор, систему экстренного оповещения, видеодомофон, стойку для охраны, будет выполнен монтаж видеонаблюдения, устройство поста охраны и устройство наружного освещения. 17 муниципальных районов и Омск получат около 8 миллионов на покупку учебной мебели, спортивного инвентаря, комплектов лабораторного оборудования, оргтехники, оборудования на пищеблоки.
https://ria.ru/20230510/khotsenko-1870776423.html
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омская область, омск, виталий хоценко, омский район, школы, россия
Омская область , Омская область, Омск, Виталий Хоценко, Омский район, Школы, Россия
Хоценко пообещал отремонтировать 19 школ в Омской области

Врио главы Омской области Хоценко пообещал отремонтировать 19 школ в следующие два года

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиВрио губерна­тора Омской области Виталий Хоценко
Врио губерна­тора Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Врио губерна­тора Омской области Виталий Хоценко. Архивное фото
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ОМСК, 1 июн - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко заявил, что в регионе в ближайшие два года капитально отремонтируют 19 школ, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Средства на эти цели выделили на заседании правительства Омской области. Омску и четырем муниципальным районам в 2024 году выделят 1 миллиард 174 миллиона рублей. Такая же сумма будет выделена в 2025 году.
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"За два года планируется капитально преобразить 15 образовательных организаций в Омске – № 11, 14, 18, 21, 29, 56, 71, 79, 82, 91, 107, 118, 129 и 133, а также Казачью кадетскую школу-интернат. Еще четыре школы капитально отремонтируют в муниципальных районах – это Троицкая школа Омского района, Называевская школа № 1, Тевризская школа № 2 и Солнцевская школа Исилькульского района. Максимальный срок, отведенный на выполнение капитального ремонта одной школы, составляет два года", - пояснили в пресс-службе.
Пока будет проводиться ремонт, обучающихся распределят в другие школы. Кроме того, 3,6 миллиона рублей выделено на обеспечение требований к антитеррористической защищенности в гимназии № 75, в которой сейчас проходит капитальный ремонт. Сюда закупят арочный металлодетектор, систему экстренного оповещения, видеодомофон, стойку для охраны, будет выполнен монтаж видеонаблюдения, устройство поста охраны и устройство наружного освещения. 17 муниципальных районов и Омск получат около 8 миллионов на покупку учебной мебели, спортивного инвентаря, комплектов лабораторного оборудования, оргтехники, оборудования на пищеблоки.
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Омская областьОмская областьОмскВиталий ХоценкоОмский районШколыРоссия
 
 
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