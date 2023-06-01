https://ria.ru/20230601/shebekino-1875643031.html
Минобороны назвало количество украинцев, участвовавших в атаке на Шебекино
Минобороны назвало количество украинцев, участвовавших в атаке на Шебекино - РИА Новости, 01.06.2023
Минобороны назвало количество украинцев, участвовавших в атаке на Шебекино
При атаке украинских террористов на город Шебекино Белгородской области в четверг утром были уничтожены 50 из 70 боевиков, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T19:41
2023-06-01T19:41
2023-06-01T20:18
специальная военная операция на украине
шебекино
россия
вооруженные силы украины
украина
белгородская область
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. При атаке украинских террористов на город Шебекино Белгородской области в четверг утром были уничтожены 50 из 70 боевиков, сообщили в Минобороны РФ."Всего в атаке участвовало до 70 боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один "Камаз", - сказали в ведомстве.Уточняется, что "всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", один пикап". Попытка террористической атаки на население Шебекино была сорвана грамотными и самоотверженными действиями подразделений Западной группировки войск, добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20230525/kontrnastuplenie-1874029908.html
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шебекино, россия, вооруженные силы украины, украина, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Белгородская область
Минобороны назвало количество украинцев, участвовавших в атаке на Шебекино
Минобороны: в атаке на Шебекино участвовало до 70 украинских боевиков и пять танков