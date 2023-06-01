https://ria.ru/20230601/shebekino-1875525161.html

Очевидица рассказала, как жители Шебекино помогают друг другу при эвакуации

Очевидица рассказала, как жители Шебекино помогают друг другу при эвакуации - РИА Новости, 01.06.2023

Очевидица рассказала, как жители Шебекино помогают друг другу при эвакуации

Жители Шебекино в Белгородской области, подвергшегося обстрелу со стороны ВСУ, всячески помогают друг другу при эвакуации, рассказала РИА Новости местная... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T13:48

2023-06-01T13:48

2023-06-01T13:48

вячеслав гладков

шебекино

россия

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БЕЛГОРОД, 1 июн – РИА Новости. Жители Шебекино в Белгородской области, подвергшегося обстрелу со стороны ВСУ, всячески помогают друг другу при эвакуации, рассказала РИА Новости местная жительница, приведя в пример случай на автозаправке, где с покупателя не взяли денег за бензин. "Подъехали к шелловской заправке, подбегает парень и говорит: "У меня денег нет, что мне делать?". И девочка с заправки говорит: "Вообще не проблема, заправляйте бак до полного, а деньги привезете после войны". Я чуть не расплакалась", - сообщила женщина. Ранее она рассказала агентству, что жители Шебекино вынуждены были спешно покидать свои дома и выезжать из города прямо под украинским обстрелом и как горит общежитие рядом с продуктовым магазином. Ранее в четверг губернатор Вячеслав Гладков сообщал о массированных обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины по приграничному городу Шебекино. По его словам, центр и окраины города ночью трижды обстреливали из "Града", при этом самих украинских войск в Белгородской области "не было и нет". Глава региона сообщал о восьми пострадавших мирных жителях – люди получили контузии, осколочные ранения, у одного мужчины оторвало руку. Проводится эвакуация, люди массово покидают окрестности. От прямого попадания снарядов горит общежитие, разрушения есть и в здании администрации. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что, по предварительным данным, в результате обстрелов в Шебекино повреждены три административных здания, включая районный суд, а также 16 жилых домов различной этажности и 19 машин. В Минобороны РФ сообщили, что российские Вооруженные силы, пограничники и другие подразделения ФСБ отразили три атаки украинских террористов в количестве до двух мотопехотных рот с танками в направлении Шебекино, попытка теракта была сорвана, нарушения украинскими формированиями границы РФ не допущено, а противник, понеся потери, был отброшен.

https://ria.ru/20230601/obstrel-1875512529.html

шебекино

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вячеслав гладков, шебекино, россия