https://ria.ru/20230601/shebekino-1875496638.html

Гладков опроверг данные о попадании снаряда в автобус с людьми в Шебекино

Гладков опроверг данные о попадании снаряда в автобус с людьми в Шебекино - РИА Новости, 01.06.2023

Гладков опроверг данные о попадании снаряда в автобус с людьми в Шебекино

Информация о погибших при обстреле автобуса в белгородском Шебекино не подтверждается, он был пустой, заявил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T12:17

2023-06-01T12:17

2023-06-01T15:33

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 1 июн – РИА Новости. Информация о погибших при обстреле автобуса в белгородском Шебекино не подтверждается, он был пустой, заявил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. "Во многих пабликах появилась информация, что есть один погибший и два пострадавших в автобусе. Информация не подтверждается ни главой округа, ни бригадой скорой помощи, которая осмотрела автобус, - он пустой", - отметил губернатор. Глава региона добавил, что в округе есть один пострадавший - мужчина с осколочным ранением правой стопы.

https://ria.ru/20230601/shebekino-1875475624.html

шебекино

белгородская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, шебекино, вячеслав гладков, белгородская область