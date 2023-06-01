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Гладков опроверг данные о попадании снаряда в автобус с людьми в Шебекино - РИА Новости, 01.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 01.06.2023 (обновлено: 15:33 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/shebekino-1875496638.html
Гладков опроверг данные о попадании снаряда в автобус с людьми в Шебекино
Гладков опроверг данные о попадании снаряда в автобус с людьми в Шебекино - РИА Новости, 01.06.2023
Гладков опроверг данные о попадании снаряда в автобус с людьми в Шебекино
Информация о погибших при обстреле автобуса в белгородском Шебекино не подтверждается, он был пустой, заявил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:17
2023-06-01T15:33
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 1 июн – РИА Новости. Информация о погибших при обстреле автобуса в белгородском Шебекино не подтверждается, он был пустой, заявил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. "Во многих пабликах появилась информация, что есть один погибший и два пострадавших в автобусе. Информация не подтверждается ни главой округа, ни бригадой скорой помощи, которая осмотрела автобус, - он пустой", - отметил губернатор. Глава региона добавил, что в округе есть один пострадавший - мужчина с осколочным ранением правой стопы.
https://ria.ru/20230601/shebekino-1875475624.html
шебекино
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происшествия, шебекино, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Вячеслав Гладков, Белгородская область
Гладков опроверг данные о попадании снаряда в автобус с людьми в Шебекино

Гладков: данные о жертвах при обстреле автобуса в Шебекино не подтвердились, он был пустой

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела Шебекино. 1 июня 2023
Последствия обстрела Шебекино. 1 июня 2023
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела Шебекино. 1 июня 2023
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 1 июн – РИА Новости. Информация о погибших при обстреле автобуса в белгородском Шебекино не подтверждается, он был пустой, заявил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Во многих пабликах появилась информация, что есть один погибший и два пострадавших в автобусе. Информация не подтверждается ни главой округа, ни бригадой скорой помощи, которая осмотрела автобус, - он пустой", - отметил губернатор.
Глава региона добавил, что в округе есть один пострадавший - мужчина с осколочным ранением правой стопы.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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