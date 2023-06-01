https://ria.ru/20230601/shebekino-1875494612.html

В Белгороде развернули временные пункты для жителей Шебекинского округа

В Белгороде развернули временные пункты для жителей Шебекинского округа - РИА Новости, 01.06.2023

В Белгороде развернули временные пункты для жителей Шебекинского округа

В Белгороде развёрнуто шесть пунктов временного размещения для жителей Шебекинского округа, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов в четверг в эфире "России... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T12:08

2023-06-01T12:08

2023-06-01T12:08

белгород

вооруженные силы украины

украина

вячеслав гладков

белгородская область

россия

шебекинский район

происшествия

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БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. В Белгороде развёрнуто шесть пунктов временного размещения для жителей Шебекинского округа, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов в четверг в эфире "России 24". "Решением правительства только в городе Белгороде развёрнуто шесть ПВР, организован самый крупный здесь, на арене (на стадионе "Белгород-Арена"). На сегодняшний момент он способен вместить 1250 человек", — сообщил Демидов.По его словам, в Белгороде приняли 517 шебекинцев, 87 из них – дети. Еще более 100 человек ожидают регистрации. Ранее Демидов сообщал, что пункты временного размещения начали приём беженцев. В ПВР предусмотрены зоны для семей с детьми, для маломобильных людей, работает комната матери и ребенка. Также мэр обещал, что будет организовано горячее питание. Ранее в четверг губернатор Вячеслав Гладков сообщал о массированных обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины по приграничному городу Шебекино. По его словам, центр и окраины города ночью трижды обстреливали из "Града", при этом самих украинских войск в Белгородской области "не было и нет". Глава региона сообщал о восьми пострадавших мирных жителях – люди получили контузии, осколочные ранения, у одного мужчины оторвало руку. Проводится эвакуация, люди массово покидают окрестности. Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки ВСУ на приграничных округах – Шебекинском и Грайворонском.

https://ria.ru/20230601/obstrel-1875494205.html

https://ria.ru/20230601/opershtab-1875492385.html

белгород

украина

белгородская область

россия

шебекинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белгород, вооруженные силы украины, украина, вячеслав гладков, белгородская область, россия, шебекинский район, происшествия, валентин демидов