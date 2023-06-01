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В Белгороде развернули временные пункты для жителей Шебекинского округа - РИА Новости, 01.06.2023
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12:08 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/shebekino-1875494612.html
В Белгороде развернули временные пункты для жителей Шебекинского округа
В Белгороде развернули временные пункты для жителей Шебекинского округа - РИА Новости, 01.06.2023
В Белгороде развернули временные пункты для жителей Шебекинского округа
В Белгороде развёрнуто шесть пунктов временного размещения для жителей Шебекинского округа, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов в четверг в эфире "России... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:08
2023-06-01T12:08
белгород
вооруженные силы украины
украина
вячеслав гладков
белгородская область
россия
шебекинский район
происшествия
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БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. В Белгороде развёрнуто шесть пунктов временного размещения для жителей Шебекинского округа, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов в четверг в эфире "России 24". &quot;Решением правительства только в городе Белгороде развёрнуто шесть ПВР, организован самый крупный здесь, на арене (на стадионе &quot;Белгород-Арена&quot;). На сегодняшний момент он способен вместить 1250 человек&quot;, — сообщил Демидов.По его словам, в Белгороде приняли 517 шебекинцев, 87 из них – дети. Еще более 100 человек ожидают регистрации. Ранее Демидов сообщал, что пункты временного размещения начали приём беженцев. В ПВР предусмотрены зоны для семей с детьми, для маломобильных людей, работает комната матери и ребенка. Также мэр обещал, что будет организовано горячее питание. Ранее в четверг губернатор Вячеслав Гладков сообщал о массированных обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины по приграничному городу Шебекино. По его словам, центр и окраины города ночью трижды обстреливали из "Града", при этом самих украинских войск в Белгородской области "не было и нет". Глава региона сообщал о восьми пострадавших мирных жителях – люди получили контузии, осколочные ранения, у одного мужчины оторвало руку. Проводится эвакуация, люди массово покидают окрестности. Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки ВСУ на приграничных округах – Шебекинском и Грайворонском.
https://ria.ru/20230601/obstrel-1875494205.html
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белгород
украина
белгородская область
россия
шебекинский район
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белгород, вооруженные силы украины, украина, вячеслав гладков, белгородская область, россия, шебекинский район, происшествия, валентин демидов
Белгород, Вооруженные силы Украины, Украина, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия, Шебекинский район, Происшествия, Валентин Демидов
В Белгороде развернули временные пункты для жителей Шебекинского округа

В Белгороде развернули шесть пунктов временного размещения для жителей Шебекинского округа

© Фото : Will1045Город Белгород
Город Белгород - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : Will1045
Город Белгород. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. В Белгороде развёрнуто шесть пунктов временного размещения для жителей Шебекинского округа, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов в четверг в эфире "России 24".
«

"Решением правительства только в городе Белгороде развёрнуто шесть ПВР, организован самый крупный здесь, на арене (на стадионе "Белгород-Арена"). На сегодняшний момент он способен вместить 1250 человек", — сообщил Демидов.

По его словам, в Белгороде приняли 517 шебекинцев, 87 из них – дети. Еще более 100 человек ожидают регистрации.
Ранее Демидов сообщал, что пункты временного размещения начали приём беженцев. В ПВР предусмотрены зоны для семей с детьми, для маломобильных людей, работает комната матери и ребенка. Также мэр обещал, что будет организовано горячее питание.
Ранее в четверг губернатор Вячеслав Гладков сообщал о массированных обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины по приграничному городу Шебекино. По его словам, центр и окраины города ночью трижды обстреливали из "Града", при этом самих украинских войск в Белгородской области "не было и нет".
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БелгородВооруженные силы УкраиныУкраинаВячеслав ГладковБелгородская областьРоссияШебекинский районПроисшествияВалентин Демидов
 
 
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