https://ria.ru/20230601/sedokova-1875519204.html
Анна Седокова публично поссорилась с мужем
Анна Седокова публично поссорилась с мужем - РИА Новости, 01.06.2023
Анна Седокова публично поссорилась с мужем
Певица Анна Седокова публично поссорилась с мужем, спортсменом Янисом Тиммой. Сначала баскетболист намекнул на конфликт с супругой на своей странице в соцсети. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:50
2023-06-01T14:50
2023-06-01T14:50
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Певица Анна Седокова публично поссорилась с мужем, спортсменом Янисом Тиммой. Сначала баскетболист намекнул на конфликт с супругой на своей странице в соцсети. "Я пережил худшие пару часов в своей жизни. Больше нечего сказать. Узнаешь скоро. Или никогда. Надеюсь, что никогда", – высказался Тимма. В ответ исполнительница процитировала его сообщение и написала, что испытывает такие же эмоции. Поведение супруги возмутило Тимму. Он обвинил ее в вынесении семейных проблем в публичное пространство. "То же самое? Ты говоришь о личном здесь? Не то же самое! Делай, что хочешь", – отреагировал спортсмен. После этого он отписался от певицы. По данным СМИ, Янис Тимма сейчас находится в США, а Анна Седокова в России. Она работает над новым треком. Пара расписалась в 2020 году. Спортсмен заключил брак во второй раз, а певица в третий. По словам бывшей супруги баскетболиста Саны, он начал встречаться с исполнительницей будучи женатым мужчиной.
https://ria.ru/20211115/sedokova-1759127687.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна седокова, янис тимма, сша, россия, знаменитости, отношения, семья
Шоубиз, Анна Седокова, Янис Тимма, США, Россия, Знаменитости, отношения, Семья
Анна Седокова публично поссорилась с мужем
Анна Седокова публично поссорилась с мужем Янисом Тиммой в Сети
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Певица Анна Седокова публично поссорилась с мужем, спортсменом Янисом Тиммой. Сначала баскетболист намекнул на конфликт с супругой на своей странице в соцсети.
«
"Я пережил худшие пару часов в своей жизни. Больше нечего сказать. Узнаешь скоро. Или никогда. Надеюсь, что никогда", – высказался Тимма.
В ответ исполнительница процитировала его сообщение и написала, что испытывает такие же эмоции.
Поведение супруги возмутило Тимму. Он обвинил ее в вынесении семейных проблем в публичное пространство.
«
"То же самое? Ты говоришь о личном здесь? Не то же самое! Делай, что хочешь", – отреагировал спортсмен.
После этого он отписался от певицы.
По данным СМИ, Янис Тимма сейчас находится в США, а Анна Седокова в России. Она работает над новым треком.
Пара расписалась в 2020 году. Спортсмен заключил брак во второй раз, а певица в третий. По словам бывшей супруги баскетболиста Саны, он начал встречаться с исполнительницей будучи женатым мужчиной.
Имитация счастливой жизни: Седокова поделилась болью в соцсетях