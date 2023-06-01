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Анна Седокова публично поссорилась с мужем - РИА Новости, 01.06.2023
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Шоубиз
 
14:50 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/sedokova-1875519204.html
Анна Седокова публично поссорилась с мужем
Анна Седокова публично поссорилась с мужем - РИА Новости, 01.06.2023
Анна Седокова публично поссорилась с мужем
Певица Анна Седокова публично поссорилась с мужем, спортсменом Янисом Тиммой. Сначала баскетболист намекнул на конфликт с супругой на своей странице в соцсети. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:50
2023-06-01T14:50
шоубиз
анна седокова
янис тимма
сша
россия
знаменитости
отношения
семья
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Певица Анна Седокова публично поссорилась с мужем, спортсменом Янисом Тиммой. Сначала баскетболист намекнул на конфликт с супругой на своей странице в соцсети. "Я пережил худшие пару часов в своей жизни. Больше нечего сказать. Узнаешь скоро. Или никогда. Надеюсь, что никогда", – высказался Тимма. В ответ исполнительница процитировала его сообщение и написала, что испытывает такие же эмоции. Поведение супруги возмутило Тимму. Он обвинил ее в вынесении семейных проблем в публичное пространство. "То же самое? Ты говоришь о личном здесь? Не то же самое! Делай, что хочешь", – отреагировал спортсмен. После этого он отписался от певицы. По данным СМИ, Янис Тимма сейчас находится в США, а Анна Седокова в России. Она работает над новым треком. Пара расписалась в 2020 году. Спортсмен заключил брак во второй раз, а певица в третий. По словам бывшей супруги баскетболиста Саны, он начал встречаться с исполнительницей будучи женатым мужчиной.
https://ria.ru/20211115/sedokova-1759127687.html
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анна седокова, янис тимма, сша, россия, знаменитости, отношения, семья
Шоубиз, Анна Седокова, Янис Тимма, США, Россия, Знаменитости, отношения, Семья
Анна Седокова публично поссорилась с мужем

Анна Седокова публично поссорилась с мужем Янисом Тиммой в Сети

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПевица Анна Седокова перед премьерой фильма "Миссия невыполнима: Последствия" в кинотеатре "Москва"
Певица Анна Седокова перед премьерой фильма Миссия невыполнима: Последствия в кинотеатре Москва - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Певица Анна Седокова публично поссорилась с мужем, спортсменом Янисом Тиммой. Сначала баскетболист намекнул на конфликт с супругой на своей странице в соцсети.
© @janis.timmaПубликация Янисы Тиммы в соцсети
Публикация Янисы Тиммы в соцсети
© @janis.timma
Публикация Янисы Тиммы в соцсети
«
"Я пережил худшие пару часов в своей жизни. Больше нечего сказать. Узнаешь скоро. Или никогда. Надеюсь, что никогда", – высказался Тимма.
© @annasedokovaПубликация Анны Седаковой в соцсети
Публикация Анны Седаковой в соцсети
© @annasedokova
Публикация Анны Седаковой в соцсети
В ответ исполнительница процитировала его сообщение и написала, что испытывает такие же эмоции.
Поведение супруги возмутило Тимму. Он обвинил ее в вынесении семейных проблем в публичное пространство.
© @janis.timmaПубликация Янисы Тиммы в соцсети
Публикация Янисы Тиммы в соцсети
© @janis.timma
Публикация Янисы Тиммы в соцсети
«
"То же самое? Ты говоришь о личном здесь? Не то же самое! Делай, что хочешь", – отреагировал спортсмен.
После этого он отписался от певицы.
По данным СМИ, Янис Тимма сейчас находится в США, а Анна Седокова в России. Она работает над новым треком.
Пара расписалась в 2020 году. Спортсмен заключил брак во второй раз, а певица в третий. По словам бывшей супруги баскетболиста Саны, он начал встречаться с исполнительницей будучи женатым мужчиной.
Певица Анна Седокова перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
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ШоубизАнна СедоковаЯнис ТиммаСШАРоссияЗнаменитостиотношенияСемья
 
 
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