https://ria.ru/20230601/sanktsii-1875619113.html

СМИ: ЕС может смягчить часть предложений по новым санкциям против России

СМИ: ЕС может смягчить часть предложений по новым санкциям против России - РИА Новости, 01.06.2023

СМИ: ЕС может смягчить часть предложений по новым санкциям против России

Ряд предложений Еврокомиссии по 11-му пакету санкций против России могут быть смягчены перед их принятием на уровне стран-членов ЕС, новые меры могут быть... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T17:50

2023-06-01T17:50

2023-06-01T17:50

россия

германия

украина

владимир путин

катрин колонна

евросоюз

еврокомиссия

мид франции‎

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ряд предложений Еврокомиссии по 11-му пакету санкций против России могут быть смягчены перед их принятием на уровне стран-членов ЕС, новые меры могут быть согласованы на следующей неделе, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Страны-члены ЕС медленно движутся к соглашению по 11-му пакету санкций, ...в то время как ряд предложений, изначально выдвинутых исполнительным органом блока, будут смягчены", - говорится в сообщении агентства. По данным агентства, страны могут частично отказаться от планов запретить судам, якобы перевозящим "запрещенные" товары, входить в порты ЕС. Кроме того, ограничения, касающиеся перегрузки товаров с одного судна на другое, а также касающиеся судов, отключающих навигационные системы, могут включить отсрочку примерно в 30 дней. ЕК в апреле представила ряд предложений по санкциям против РФ, основной целью нового пакета считается закрытие пробелов и попытка не допустить обхода санкций. Одним из проблемных моментов стал механизм в отношении третьих стран, которые якобы делают недостаточно для того, чтобы "помочь РФ" в обходе санкций, передает агентство. По его информации, некоторые страны ЕС, включая Германию, обеспокоены перспективой включения в списки отдельных стран. По их мнению, сначала в списки стоит включать отдельные компании. Другие страны, по данным агентства, обеспокоены предложением расширить торговые ограничения на несколько китайских фирм, которые якобы отправляли "запрещенные" товары в Россию. "ЕС надеется, что этот пакет будет согласован на следующей неделе", - приводит агентство слова одного источника. Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что одиннадцатый пакет санкций Евросоюза против России должен быть согласован к саммиту ЕС в июне. Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872805038.html

https://ria.ru/20230518/sanktsii-1872634425.html

https://ria.ru/20230522/sanktsii-1873375672.html

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россия, германия, украина, владимир путин, катрин колонна, евросоюз, еврокомиссия, мид франции‎