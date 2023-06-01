https://ria.ru/20230601/sanktsii-1875489613.html

Канада анонсировала санкции против России за вмешательство в дела Молдавии

Канада анонсировала санкции против России за вмешательство в дела Молдавии - РИА Новости, 01.06.2023

Канада анонсировала санкции против России за вмешательство в дела Молдавии

Канада введет санкции против российских предпринимателей, которые якобы вмешиваются в демократический процесс Молдавии, заявила в четверг глава МИД Канады... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T11:46

2023-06-01T11:46

2023-06-01T11:46

россия

молдавия

канада

мелани жоли

санкции в отношении россии

экономика

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Канада введет санкции против российских предпринимателей, которые якобы вмешиваются в демократический процесс Молдавии, заявила в четверг глава МИД Канады Мелани Жоли. "Впервые в истории Канады сегодня мы объявляем о санкциях в поддержку демократии Молдавии, они будут нацелены на российских олигархов, которые пытаются вмешиваться в демократический (процесс – ред.) Молдавии", - сказала она на полях неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Осло. Трансляция велась на официальном сайте оборонного альянса. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях. МИД РФ ранее не раз заявлял, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, включая Молдавию. Согласно соцопросам, большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с Россией. Так, Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики опубликовал в конце февраля результаты исследования, в котором отмечено, что против разрыва экономических отношений с Россией высказались 69% опрошенных. Против разрыва дипломатических отношений и культурных связей с Россией выступают соответственно 70% и 73%.

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

https://ria.ru/20230531/moldaviya-1875398423.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, молдавия, канада, мелани жоли, санкции в отношении россии, экономика