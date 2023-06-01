https://ria.ru/20230601/sanktsii-1875489613.html
Канада анонсировала санкции против России за вмешательство в дела Молдавии
Канада анонсировала санкции против России за вмешательство в дела Молдавии - РИА Новости, 01.06.2023
Канада анонсировала санкции против России за вмешательство в дела Молдавии
Канада введет санкции против российских предпринимателей, которые якобы вмешиваются в демократический процесс Молдавии, заявила в четверг глава МИД Канады... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:46
2023-06-01T11:46
2023-06-01T11:46
россия
молдавия
канада
мелани жоли
санкции в отношении россии
экономика
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Канада введет санкции против российских предпринимателей, которые якобы вмешиваются в демократический процесс Молдавии, заявила в четверг глава МИД Канады Мелани Жоли. "Впервые в истории Канады сегодня мы объявляем о санкциях в поддержку демократии Молдавии, они будут нацелены на российских олигархов, которые пытаются вмешиваться в демократический (процесс – ред.) Молдавии", - сказала она на полях неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Осло. Трансляция велась на официальном сайте оборонного альянса. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях. МИД РФ ранее не раз заявлял, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, включая Молдавию. Согласно соцопросам, большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с Россией. Так, Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики опубликовал в конце февраля результаты исследования, в котором отмечено, что против разрыва экономических отношений с Россией высказались 69% опрошенных. Против разрыва дипломатических отношений и культурных связей с Россией выступают соответственно 70% и 73%.
https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html
https://ria.ru/20230531/moldaviya-1875398423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, молдавия, канада, мелани жоли, санкции в отношении россии, экономика
Россия, Молдавия, Канада, Мелани Жоли, Санкции в отношении России, Экономика
Канада анонсировала санкции против России за вмешательство в дела Молдавии
МИД Канады введет санкции против российского бизнеса за вмешательство в дела Молдавии
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Канада введет санкции против российских предпринимателей, которые якобы вмешиваются в демократический процесс Молдавии, заявила в четверг глава МИД Канады Мелани Жоли.
"Впервые в истории Канады сегодня мы объявляем о санкциях в поддержку демократии Молдавии, они будут нацелены на российских олигархов, которые пытаются вмешиваться в демократический (процесс – ред.) Молдавии", - сказала она на полях неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Осло.
Молдавии не станет. Санду рассказала о планах на будущее
Трансляция велась на официальном сайте оборонного альянса.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях. МИД РФ ранее не раз заявлял, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, включая Молдавию.
Согласно соцопросам, большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с Россией. Так, Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики опубликовал в конце февраля результаты исследования, в котором отмечено, что против разрыва экономических отношений с Россией высказались 69% опрошенных. Против разрыва дипломатических отношений и культурных связей с Россией выступают соответственно 70% и 73%.
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