https://ria.ru/20230601/rosimuschestvo-1875495657.html
Экс-глава подмосковного Росимущества получил 4,5 года колонии за взятки
Экс-глава подмосковного Росимущества получил 4,5 года колонии за взятки - РИА Новости, 01.06.2023
Экс-глава подмосковного Росимущества получил 4,5 года колонии за взятки
Суд приговорил бывшего руководителя подмосковного управления Росимущества Николая Пешкова к 4,5 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:13
2023-06-01T12:13
2023-06-01T12:13
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
следственный комитет россии (ск рф)
взятка
сочи
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Суд приговорил бывшего руководителя подмосковного управления Росимущества Николая Пешкова к 4,5 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий, приведшее к ущербу в 1,3 миллиарда рублей, и взяточничество, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области. Пешков был арестован Бабушкинским судом Москвы 27 января 2022 года. Тогда СК ему вменял только взятку от коммерсанта, которая представляла собой оплату отдыха в Сочи. Позднее, по данным прокуратуры Московской области, мужчине вменили ущерб на 1,3 миллиарда рублей, причиненный бюджету из-за превышения им полномочий. "Орехово-Зуевский городской суд Московской области… приговорил Пешкова к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 5 лет", - говорится в релизе. Судом установлено, что с декабря 2020 по август 2021 года чиновник через посредников получил взятку в виде оплаченных авиабилетов на себя и супругу, трансфера от аэропорта до отеля, а также номера в отеле в Сочи на 300 тысяч рублей. Взятку организовал бизнесмен, чтобы начальник управления не обжаловал в апелляционном порядке судебные акты, вынесенные по искам компании к Росимуществу. Кроме того, он организовал подготовку необходимых документов для заключения договора купли-продажи земельного участка площадью 260 тысяч квадратных метров между управлением Росимущества и частной фирмой с его последующей регистрацией. В результате противоправных действий ущерб превысил 1,3 миллиарда рублей. Пешков признан виновным по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Пешков возглавлял ведомство с августа 2019 по декабрь 2021 года.
https://ria.ru/20230531/vzyatki-1875259678.html
https://ria.ru/20230527/vzyatki-1874488248.html
https://ria.ru/20230519/arest-1872981452.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), следственный комитет россии (ск рф), взятка, сочи
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Следственный комитет России (СК РФ), Взятка, Сочи
Экс-глава подмосковного Росимущества получил 4,5 года колонии за взятки
Суд дал бывшему главе подмосковного Росимущества Пешкову 4,5 года колонии за взятки
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости.
Суд приговорил бывшего руководителя подмосковного управления Росимущества Николая Пешкова к 4,5 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий, приведшее к ущербу в 1,3 миллиарда рублей, и взяточничество, сообщается в телеграм-канале
прокуратуры Московской области.
Пешков был арестован Бабушкинским судом Москвы
27 января 2022 года. Тогда СК
ему вменял только взятку от коммерсанта, которая представляла собой оплату отдыха в Сочи
. Позднее, по данным прокуратуры Московской области, мужчине вменили ущерб на 1,3 миллиарда рублей, причиненный бюджету из-за превышения им полномочий.
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"Орехово-Зуевский городской суд Московской области… приговорил Пешкова к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 5 лет", - говорится в релизе.
Судом установлено, что с декабря 2020 по август 2021 года чиновник через посредников получил взятку в виде оплаченных авиабилетов на себя и супругу, трансфера от аэропорта до отеля, а также номера в отеле в Сочи на 300 тысяч рублей. Взятку организовал бизнесмен, чтобы начальник управления не обжаловал в апелляционном порядке судебные акты, вынесенные по искам компании к Росимуществу.
Кроме того, он организовал подготовку необходимых документов для заключения договора купли-продажи земельного участка площадью 260 тысяч квадратных метров между управлением Росимущества и частной фирмой с его последующей регистрацией. В результате противоправных действий ущерб превысил 1,3 миллиарда рублей.
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Пешков признан виновным по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Пешков возглавлял ведомство с августа 2019 по декабрь 2021 года.
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