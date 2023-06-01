https://ria.ru/20230601/rosimuschestvo-1875495657.html

Экс-глава подмосковного Росимущества получил 4,5 года колонии за взятки

Экс-глава подмосковного Росимущества получил 4,5 года колонии за взятки - РИА Новости, 01.06.2023

Экс-глава подмосковного Росимущества получил 4,5 года колонии за взятки

Суд приговорил бывшего руководителя подмосковного управления Росимущества Николая Пешкова к 4,5 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий,... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T12:13

2023-06-01T12:13

2023-06-01T12:13

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

следственный комитет россии (ск рф)

взятка

сочи

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Суд приговорил бывшего руководителя подмосковного управления Росимущества Николая Пешкова к 4,5 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий, приведшее к ущербу в 1,3 миллиарда рублей, и взяточничество, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области. Пешков был арестован Бабушкинским судом Москвы 27 января 2022 года. Тогда СК ему вменял только взятку от коммерсанта, которая представляла собой оплату отдыха в Сочи. Позднее, по данным прокуратуры Московской области, мужчине вменили ущерб на 1,3 миллиарда рублей, причиненный бюджету из-за превышения им полномочий. "Орехово-Зуевский городской суд Московской области… приговорил Пешкова к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 5 лет", - говорится в релизе. Судом установлено, что с декабря 2020 по август 2021 года чиновник через посредников получил взятку в виде оплаченных авиабилетов на себя и супругу, трансфера от аэропорта до отеля, а также номера в отеле в Сочи на 300 тысяч рублей. Взятку организовал бизнесмен, чтобы начальник управления не обжаловал в апелляционном порядке судебные акты, вынесенные по искам компании к Росимуществу. Кроме того, он организовал подготовку необходимых документов для заключения договора купли-продажи земельного участка площадью 260 тысяч квадратных метров между управлением Росимущества и частной фирмой с его последующей регистрацией. В результате противоправных действий ущерб превысил 1,3 миллиарда рублей. Пешков признан виновным по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Пешков возглавлял ведомство с августа 2019 по декабрь 2021 года.

https://ria.ru/20230531/vzyatki-1875259678.html

https://ria.ru/20230527/vzyatki-1874488248.html

https://ria.ru/20230519/arest-1872981452.html

московская область (подмосковье)

россия

сочи

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, московская область (подмосковье), россия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), следственный комитет россии (ск рф), взятка, сочи