https://ria.ru/20230601/rets-1875525316.html

Инструменты РЭЦ помогают обеспечить свободу перемещения товаров в ЕАЭС

Инструменты РЭЦ помогают обеспечить свободу перемещения товаров в ЕАЭС - РИА Новости, 01.06.2023

Инструменты РЭЦ помогают обеспечить свободу перемещения товаров в ЕАЭС

Инструменты Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) выступают механизмом для обеспечения фундаментальных свобод, предусмотренных Договором о ЕАЭС, РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T13:48

2023-06-01T13:48

2023-06-01T13:48

российский экспортный центр (рэц)

армения

россия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Инструменты Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) выступают механизмом для обеспечения фундаментальных свобод, предусмотренных Договором о ЕАЭС, в частности, речь идет о свободе перемещения товаров, заявил представитель РЭЦ в Армении Виген Енокян."РЭЦ использует все доступные инструменты для того, чтобы помочь отечественным производителям наладить эффективное взаимодействие с потенциальными партнерами в странах ЕАЭС, в том числе в рамках поддержки импорта в Россию. Таким образом, инструменты РЭЦ обеспечивают фундаментальные свободы, предусмотренные Договором о ЕАЭС, в частности, свободу перемещения товаров. В этом контексте особенно важна работа, проводимая Евразийской экономической комиссией, над устранением барьеров и максимальным сокращением ограничений на рынках ЕАЭС", - сказал Енокян, выступая на двусторонней российско-армянской конференции "Развитие российско-армянских отношений в евразийском пространстве" в Ереване.Представитель РЭЦ также отметил, что в Армении созданы достаточно комфортные условия для российских компаний. В свою очередь РЭЦ помогает отечественным экспортерам в поиске надежных партнеров в Армении и предлагает кредитно-гарантийные и страховые продукты для поддержки двусторонних проектов.

https://ria.ru/20230601/rets-1875524075.html

армения

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), армения, россия