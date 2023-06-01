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Инструменты РЭЦ помогают обеспечить свободу перемещения товаров в ЕАЭС - РИА Новости, 01.06.2023
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13:48 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/rets-1875525316.html
Инструменты РЭЦ помогают обеспечить свободу перемещения товаров в ЕАЭС
Инструменты РЭЦ помогают обеспечить свободу перемещения товаров в ЕАЭС - РИА Новости, 01.06.2023
Инструменты РЭЦ помогают обеспечить свободу перемещения товаров в ЕАЭС
Инструменты Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) выступают механизмом для обеспечения фундаментальных свобод, предусмотренных Договором о ЕАЭС, РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T13:48
2023-06-01T13:48
российский экспортный центр (рэц)
армения
россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Инструменты Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) выступают механизмом для обеспечения фундаментальных свобод, предусмотренных Договором о ЕАЭС, в частности, речь идет о свободе перемещения товаров, заявил представитель РЭЦ в Армении Виген Енокян."РЭЦ использует все доступные инструменты для того, чтобы помочь отечественным производителям наладить эффективное взаимодействие с потенциальными партнерами в странах ЕАЭС, в том числе в рамках поддержки импорта в Россию. Таким образом, инструменты РЭЦ обеспечивают фундаментальные свободы, предусмотренные Договором о ЕАЭС, в частности, свободу перемещения товаров. В этом контексте особенно важна работа, проводимая Евразийской экономической комиссией, над устранением барьеров и максимальным сокращением ограничений на рынках ЕАЭС", - сказал Енокян, выступая на двусторонней российско-армянской конференции "Развитие российско-армянских отношений в евразийском пространстве" в Ереване.Представитель РЭЦ также отметил, что в Армении созданы достаточно комфортные условия для российских компаний. В свою очередь РЭЦ помогает отечественным экспортерам в поиске надежных партнеров в Армении и предлагает кредитно-гарантийные и страховые продукты для поддержки двусторонних проектов.
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Артем Смирнов
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российский экспортный центр (рэц), армения, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), Армения, Россия

Инструменты РЭЦ помогают обеспечить свободу перемещения товаров в ЕАЭС

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Офис АО "Российский экспортный центр" в Москве
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Инструменты Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) выступают механизмом для обеспечения фундаментальных свобод, предусмотренных Договором о ЕАЭС, в частности, речь идет о свободе перемещения товаров, заявил представитель РЭЦ в Армении Виген Енокян.
"РЭЦ использует все доступные инструменты для того, чтобы помочь отечественным производителям наладить эффективное взаимодействие с потенциальными партнерами в странах ЕАЭС, в том числе в рамках поддержки импорта в Россию. Таким образом, инструменты РЭЦ обеспечивают фундаментальные свободы, предусмотренные Договором о ЕАЭС, в частности, свободу перемещения товаров. В этом контексте особенно важна работа, проводимая Евразийской экономической комиссией, над устранением барьеров и максимальным сокращением ограничений на рынках ЕАЭС", - сказал Енокян, выступая на двусторонней российско-армянской конференции "Развитие российско-армянских отношений в евразийском пространстве" в Ереване.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
РЭЦ в 2022 году поддержал экспорт в Армению на $94 млн
Вчера, 13:44
Представитель РЭЦ также отметил, что в Армении созданы достаточно комфортные условия для российских компаний. В свою очередь РЭЦ помогает отечественным экспортерам в поиске надежных партнеров в Армении и предлагает кредитно-гарантийные и страховые продукты для поддержки двусторонних проектов.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)АрменияРоссия
 
 
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