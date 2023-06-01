https://ria.ru/20230601/rets-1875524075.html

РЭЦ в 2022 году поддержал экспорт в Армению на $94 млн

РЭЦ в 2022 году поддержал экспорт в Армению на $94 млн - РИА Новости, 01.06.2023

РЭЦ в 2022 году поддержал экспорт в Армению на $94 млн

Группа Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) по итогам 2022 года поддержала несырьевой неэнергетический экспорт в Армению на сумму более 94... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T13:44

2023-06-01T13:44

2023-06-01T13:44

российский экспортный центр (рэц)

армения

россия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Группа Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) по итогам 2022 года поддержала несырьевой неэнергетический экспорт в Армению на сумму более 94 миллионов долларов, рассказал представитель РЭЦ в Армении Виген Енокян."Учитывая возросший интерес наших экспортеров к армянскому рынку, мы усилили деятельность зарубежной сети группы РЭЦ в Армении. В прошлом году мы поддержали около 300 экспортеров, в том числе оказали им финансовую поддержку в объеме 19 миллионов долларов. Считаем, что потенциал торгово-экономического сотрудничества России и Армении еще не до конца раскрыт, и будем работать над тем, чтобы расширять наше взаимодействие и наращивать присутствие российских компаний в Армении", - сказал Енокян, выступая на двусторонней российско-армянской конференции "Развитие российско-армянских отношений в евразийском пространстве" в Ереване.Представитель РЭЦ также добавил, что с 2022 года центр занимается не только поддержкой экономической активности российских компаний в Армении, но и армянских компаний в России.

https://ria.ru/20230531/potentsial-1875341221.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), армения, россия