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Экс-сотрудник ЦРУ: Путин одним действием сорвет аферу Байдена - РИА Новости, 01.06.2023
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09:31 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/putin-1875459789.html
Экс-сотрудник ЦРУ: Путин одним действием сорвет аферу Байдена
Экс-сотрудник ЦРУ: Путин одним действием сорвет аферу Байдена - РИА Новости, 01.06.2023
Экс-сотрудник ЦРУ: Путин одним действием сорвет аферу Байдена
Администрация президента США Джо Байдена пытается манипулировать ценами на нефть, но Россия может легко сорвать их план, пишет бывший советник ЦРУ Джеймс... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T09:31
2023-06-01T09:31
сша
россия
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена пытается манипулировать ценами на нефть, но Россия может легко сорвать их план, пишет бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning. "На момент вступления Байдена в должность президента США американский стратегический нефтяной резерв оценивался в 600 миллионов баррелей. На сегодняшний день этот показатель составляет всего 372 миллиона баррелей, а столь резкое падение запасов SPR (стратегический нефтяной фонд США — Прим.ред) обусловлено нефтяными махинациями Вашингтона.", — говорится в публикации. Рикардс отмечает, что Байден опустошил стратегических нефтяной фонд ради снижения инфляции и цен на газ перед выборами в конгресс США. "Подобный трюк Вашингтон попытается проделать и к президентским выборам, которые состоятся осенью 2024 года. Министерство энергетики США недавно дало понять, что ведомство готовится восполнить стратегический нефтяной запас, который в настоящий момент находится на самом низком уровне начиная с 1983 года. Таким образом, в ближайшие месяцы Соединенные Штаты будут усиленными темпами скупать нефть", — считает автор. По его мнению, морозы будущей зимой могут спровоцировать рост цен на нефть и газ, чем не преминет воспользоваться российский президент Владимир Путин."Конфликт Украине затягивается, а победа России становится все более вероятной. Если в 2024 году в Европе будет холодная зима, Путин сможет использовать свое собственное нефтяное оружие, чтобы поднять цены на энергоносители до нового исторического максимума", — пишет Рикардс. Автор приходит к выводу, что в столь сложный период США могут вступить с минимальными запасами нефти, что грозит стране огромными неприятностями.
https://ria.ru/20230601/neft-1875423794.html
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сша, россия, джо байден, владимир путин, в мире
США, Россия, Джо Байден, Владимир Путин, В мире
Экс-сотрудник ЦРУ: Путин одним действием сорвет аферу Байдена

Экс-советник ЦРУ Рикардс: Путин нефтяным оружием сорвет план Байдена по переизбранию

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена пытается манипулировать ценами на нефть, но Россия может легко сорвать их план, пишет бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning.

"На момент вступления Байдена в должность президента США американский стратегический нефтяной резерв оценивался в 600 миллионов баррелей. На сегодняшний день этот показатель составляет всего 372 миллиона баррелей, а столь резкое падение запасов SPR (стратегический нефтяной фонд США — Прим.ред) обусловлено нефтяными махинациями Вашингтона.", — говорится в публикации.
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Рикардс отмечает, что Байден опустошил стратегических нефтяной фонд ради снижения инфляции и цен на газ перед выборами в конгресс США.

"Подобный трюк Вашингтон попытается проделать и к президентским выборам, которые состоятся осенью 2024 года. Министерство энергетики США недавно дало понять, что ведомство готовится восполнить стратегический нефтяной запас, который в настоящий момент находится на самом низком уровне начиная с 1983 года. Таким образом, в ближайшие месяцы Соединенные Штаты будут усиленными темпами скупать нефть", — считает автор.

По его мнению, морозы будущей зимой могут спровоцировать рост цен на нефть и газ, чем не преминет воспользоваться российский президент Владимир Путин.

"Конфликт Украине затягивается, а победа России становится все более вероятной. Если в 2024 году в Европе будет холодная зима, Путин сможет использовать свое собственное нефтяное оружие, чтобы поднять цены на энергоносители до нового исторического максимума", — пишет Рикардс.

Автор приходит к выводу, что в столь сложный период США могут вступить с минимальными запасами нефти, что грозит стране огромными неприятностями.
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