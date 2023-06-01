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Российские военные поразили украинские командно-наблюдательные пункты
Российские военные поразили украинские командно-наблюдательные пункты - РИА Новости, 01.06.2023
Российские военные поразили украинские командно-наблюдательные пункты
Российские военные в ДНР и Запорожской области поразили командно-наблюдательные пункты подразделений украинских бригад, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T13:25
2023-06-01T13:25
2023-06-01T13:25
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские военные в ДНР и Запорожской области поразили командно-наблюдательные пункты подразделений украинских бригад, сообщило министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Северск Донецкой народной республики и Горькое Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении. В целом, российскими военными за сутки поражены 103 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 149 районах, отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные поразили украинские командно-наблюдательные пункты
ВС России поразили украинские командно-наблюдательные пункты в ДНР и Запорожской области