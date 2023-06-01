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Группа украинских боевиков подорвалась при попытке проникнуть в Россию
Группа украинских боевиков подорвалась при попытке проникнуть в Россию - РИА Новости, 01.06.2023
Группа украинских боевиков подорвалась при попытке проникнуть в Россию
При атаке украинских террористов на город Шебекино Белгородской области в четверг утром были уничтожены 50 из 70 боевиков, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T19:45
2023-06-01T19:45
2023-06-01T20:06
специальная военная операция на украине
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
шебекино
белгородская область
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. При атаке украинских террористов на город Шебекино Белгородской области в четверг утром были уничтожены 50 из 70 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.Террористическая группа из 15 боевиков попыталась проникнуть на территорию России вдоль левого берега реки Северский Донец в направлении Гатища, Новой Таволжанки. "Украинские террористы подорвались на минном поле, а их остатки уничтожены российской артиллерией", - сказали в министерстве.В ведомстве также отметили, что всего в атаке участвовало до 70 боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один "Камаз".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия, шебекино, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия, Шебекино, Белгородская область
Группа украинских боевиков подорвалась при попытке проникнуть в Россию
Группа украинских боевиков подорвалась на минном поле при попытке проникнуть в Россию
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. При атаке украинских террористов на город Шебекино Белгородской области в четверг утром были уничтожены 50 из 70 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
Террористическая группа из 15 боевиков попыталась проникнуть на территорию России вдоль левого берега реки Северский Донец в направлении Гатища, Новой Таволжанки. "Украинские террористы подорвались на минном поле, а их остатки уничтожены российской артиллерией", - сказали в министерстве.
В ведомстве также отметили, что всего в атаке участвовало до 70 боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один "Камаз".