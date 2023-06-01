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Группа украинских боевиков подорвалась при попытке проникнуть в Россию - РИА Новости, 01.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:45 01.06.2023 (обновлено: 20:06 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/proniknovenie-1875643973.html
Группа украинских боевиков подорвалась при попытке проникнуть в Россию
Группа украинских боевиков подорвалась при попытке проникнуть в Россию - РИА Новости, 01.06.2023
Группа украинских боевиков подорвалась при попытке проникнуть в Россию
При атаке украинских террористов на город Шебекино Белгородской области в четверг утром были уничтожены 50 из 70 боевиков, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T19:45
2023-06-01T20:06
специальная военная операция на украине
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
шебекино
белгородская область
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. При атаке украинских террористов на город Шебекино Белгородской области в четверг утром были уничтожены 50 из 70 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.Террористическая группа из 15 боевиков попыталась проникнуть на территорию России вдоль левого берега реки Северский Донец в направлении Гатища, Новой Таволжанки. "Украинские террористы подорвались на минном поле, а их остатки уничтожены российской артиллерией", - сказали в министерстве.В ведомстве также отметили, что всего в атаке участвовало до 70 боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один "Камаз".
россия
украина
шебекино
белгородская область
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россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия, шебекино, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия, Шебекино, Белгородская область
Группа украинских боевиков подорвалась при попытке проникнуть в Россию

Группа украинских боевиков подорвалась на минном поле при попытке проникнуть в Россию

© РИА Новости / Виктор АнтонюкВывеска с предупреждением о минах
Вывеска с предупреждением о минах - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Вывеска с предупреждением о минах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. При атаке украинских террористов на город Шебекино Белгородской области в четверг утром были уничтожены 50 из 70 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
Террористическая группа из 15 боевиков попыталась проникнуть на территорию России вдоль левого берега реки Северский Донец в направлении Гатища, Новой Таволжанки. "Украинские террористы подорвались на минном поле, а их остатки уничтожены российской артиллерией", - сказали в министерстве.
В ведомстве также отметили, что всего в атаке участвовало до 70 боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один "Камаз".
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ПроисшествияШебекиноБелгородская область
 
 
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