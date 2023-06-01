https://ria.ru/20230601/proekty-1875410346.html
Ефимов: 14 школ и 17 детсадов построят в Москве по активным проектам КРТ
Ефимов: 14 школ и 17 детсадов построят в Москве по активным проектам КРТ - РИА Новости, 01.06.2023
Ефимов: 14 школ и 17 детсадов построят в Москве по активным проектам КРТ
В рамках реализуемых на данный момент в Москве 30 проектов комплексного развития территорий (КРТ) запланировано строительство школ, детских садов и колледжей,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T10:12
2023-06-01T10:12
2023-06-01T10:12
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В рамках реализуемых на данный момент в Москве 30 проектов комплексного развития территорий (КРТ) запланировано строительство школ, детских садов и колледжей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."По программе КРТ на месте неиспользуемых участков, недостроенных объектов и старых складов инвесторы и городские операторы возведут 14 школ и 17 детских садов, рассчитанных более, чем на девять тысяч учеников и воспитанников. Также будут построены три школы искусств, два здания дополнительного образования и два колледжа", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В столичном департаменте городского имущества уточнили, что строящиеся в рамках проектов КРТ школы смогут в совокупности принять более 6 тысяч учеников, а детские сады - более трех тысяч детей. При этом больше всего учреждений образования появится на севере столицы – пять школ, шесть детских садов и две школы искусств.Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета.
https://ria.ru/20230530/moskva-1875115415.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В рамках реализуемых на данный момент в Москве 30 проектов комплексного развития территорий (КРТ) запланировано строительство школ, детских садов и колледжей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"По программе КРТ на месте неиспользуемых участков, недостроенных объектов и старых складов инвесторы и городские операторы возведут 14 школ и 17 детских садов, рассчитанных более, чем на девять тысяч учеников и воспитанников. Также будут построены три школы искусств, два здания дополнительного образования и два колледжа", - отметил вице-мэр
, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
В столичном департаменте городского имущества уточнили, что строящиеся в рамках проектов КРТ школы смогут в совокупности принять более 6 тысяч учеников, а детские сады - более трех тысяч детей. При этом больше всего учреждений образования появится на севере столицы – пять школ, шесть детских садов и две школы искусств.
Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета.
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