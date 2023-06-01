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Пушилин назвал США прямыми соучастниками военных преступлений Украины - РИА Новости, 01.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/prestupleniya-1875530544.html
Пушилин назвал США прямыми соучастниками военных преступлений Украины
Пушилин назвал США прямыми соучастниками военных преступлений Украины - РИА Новости, 01.06.2023
Пушилин назвал США прямыми соучастниками военных преступлений Украины
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что США являются прямыми соучастниками военных преступлений, которые совершаются украинскими военными. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:09
2023-06-01T14:09
специальная военная операция на украине
денис пушилин
сергей лавров
украина
россия
сша
нато
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что США являются прямыми соучастниками военных преступлений, которые совершаются украинскими военными. "Сейчас Соединённые Штаты Америки являются прямыми соучастниками тех военных преступлений, которые совершаются, в том числе, вооруженными формированиями Украины. В Сирии похожая ситуация, там тоже растили террористов, а сейчас взращивают террористов из украинцев", - сказал Пушилин журналистам на форсайт-форуме "Какая Украина нам нужна?", который проводит "Украина.ру" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Запад, в том числе страны НАТО, продолжают накачивать Киев оружием. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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денис пушилин, сергей лавров, украина, россия, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Сергей Лавров, Украина, Россия, США, НАТО
Пушилин назвал США прямыми соучастниками военных преступлений Украины

Врио главы ДНР Пушилин назвал США прямыми соучастниками военных преступлений Украины

© РИА Новости / Сергей БатуринВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что США являются прямыми соучастниками военных преступлений, которые совершаются украинскими военными.
"Сейчас Соединённые Штаты Америки являются прямыми соучастниками тех военных преступлений, которые совершаются, в том числе, вооруженными формированиями Украины. В Сирии похожая ситуация, там тоже растили террористов, а сейчас взращивают террористов из украинцев", - сказал Пушилин журналистам на форсайт-форуме "Какая Украина нам нужна?", который проводит "Украина.ру" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Запад, в том числе страны НАТО, продолжают накачивать Киев оружием. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
США безразлично относятся к преступлениям бандеровцев, заявил посол
Вчера, 04:06
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинСергей ЛавровУкраинаРоссияСШАНАТО
 
 
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