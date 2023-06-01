https://ria.ru/20230601/prestupleniya-1875530544.html

Пушилин назвал США прямыми соучастниками военных преступлений Украины

Пушилин назвал США прямыми соучастниками военных преступлений Украины - РИА Новости, 01.06.2023

Пушилин назвал США прямыми соучастниками военных преступлений Украины

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что США являются прямыми соучастниками военных преступлений, которые совершаются украинскими военными. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T14:09

2023-06-01T14:09

2023-06-01T14:09

специальная военная операция на украине

денис пушилин

сергей лавров

украина

россия

сша

нато

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что США являются прямыми соучастниками военных преступлений, которые совершаются украинскими военными. "Сейчас Соединённые Штаты Америки являются прямыми соучастниками тех военных преступлений, которые совершаются, в том числе, вооруженными формированиями Украины. В Сирии похожая ситуация, там тоже растили террористов, а сейчас взращивают террористов из украинцев", - сказал Пушилин журналистам на форсайт-форуме "Какая Украина нам нужна?", который проводит "Украина.ру" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Запад, в том числе страны НАТО, продолжают накачивать Киев оружием. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230601/banderovtsy-1875444180.html

украина

россия

сша

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денис пушилин, сергей лавров, украина, россия, сша, нато