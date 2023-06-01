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Более 85 лесных пожаров ликвидировано в Подмосковье - РИА Новости, 01.06.2023
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Новости Подмосковья
 
12:39 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/pozhary-1875504674.html
Более 85 лесных пожаров ликвидировано в Подмосковье
Более 85 лесных пожаров ликвидировано в Подмосковье - РИА Новости, 01.06.2023
Более 85 лесных пожаров ликвидировано в Подмосковье
Более 85 лесных пожаров ликвидировано на территории Московской области с начала пожароопасного сезона, сообщил в Мособлдуме председатель Комитета лесного... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:39
2023-06-01T12:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Более 85 лесных пожаров ликвидировано на территории Московской области с начала пожароопасного сезона, сообщил в Мособлдуме председатель Комитета лесного хозяйства региона Олег Баженов.Пожароопасный сезон на территории Подмосковья стартовал 11 апреля."У нас ликвидировано 86 лесных пожаров, по сравнению с аналогичным сезоном количество выросло в два раза. Площадь, пройденная огнем, составила 128 гектар, что на 35 гектар больше, чем в прошлом году. При этом скорость ликвидации выросла", - сказал Баженов.Основными причинами пожаров он назвал быстрый сход снежного покрова, аномально-теплые температуры в апреле и сильные порывы ветра. Лидерами по количеству лесных пожаров являются городские округа Воскресенск, Балашиха и Лосино-Петровский.
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московская область (подмосковье), природные пожары в россии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Природные пожары в России

Более 85 лесных пожаров ликвидировано в Подмосковье

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкДым от пожара в лесном массиве
Дым от пожара в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Дым от пожара в лесном массиве
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Более 85 лесных пожаров ликвидировано на территории Московской области с начала пожароопасного сезона, сообщил в Мособлдуме председатель Комитета лесного хозяйства региона Олег Баженов.
Пожароопасный сезон на территории Подмосковья стартовал 11 апреля.
"У нас ликвидировано 86 лесных пожаров, по сравнению с аналогичным сезоном количество выросло в два раза. Площадь, пройденная огнем, составила 128 гектар, что на 35 гектар больше, чем в прошлом году. При этом скорость ликвидации выросла", - сказал Баженов.
Основными причинами пожаров он назвал быстрый сход снежного покрова, аномально-теплые температуры в апреле и сильные порывы ветра. Лидерами по количеству лесных пожаров являются городские округа Воскресенск, Балашиха и Лосино-Петровский.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Природные пожары в России
 
 
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