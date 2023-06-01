https://ria.ru/20230601/pozhary-1875504674.html
Более 85 лесных пожаров ликвидировано в Подмосковье
Более 85 лесных пожаров ликвидировано в Подмосковье - РИА Новости, 01.06.2023
Более 85 лесных пожаров ликвидировано в Подмосковье
Более 85 лесных пожаров ликвидировано на территории Московской области с начала пожароопасного сезона, сообщил в Мособлдуме председатель Комитета лесного... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:39
2023-06-01T12:39
2023-06-01T12:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871313633_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_54ebda2e37465b1304dce8828258d739.jpg
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Более 85 лесных пожаров ликвидировано на территории Московской области с начала пожароопасного сезона, сообщил в Мособлдуме председатель Комитета лесного хозяйства региона Олег Баженов.Пожароопасный сезон на территории Подмосковья стартовал 11 апреля."У нас ликвидировано 86 лесных пожаров, по сравнению с аналогичным сезоном количество выросло в два раза. Площадь, пройденная огнем, составила 128 гектар, что на 35 гектар больше, чем в прошлом году. При этом скорость ликвидации выросла", - сказал Баженов.Основными причинами пожаров он назвал быстрый сход снежного покрова, аномально-теплые температуры в апреле и сильные порывы ветра. Лидерами по количеству лесных пожаров являются городские округа Воскресенск, Балашиха и Лосино-Петровский.
https://ria.ru/20230510/podmoskove-1870722030.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871313633_381:0:3110:2047_1920x0_80_0_0_0f8cf619ca4e661d39900d4321b16612.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), природные пожары в россии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Природные пожары в России
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Более 85 лесных пожаров ликвидировано на территории Московской области с начала пожароопасного сезона, сообщил в Мособлдуме председатель Комитета лесного хозяйства региона Олег Баженов.
Пожароопасный сезон на территории Подмосковья стартовал 11 апреля.
"У нас ликвидировано 86 лесных пожаров, по сравнению с аналогичным сезоном количество выросло в два раза. Площадь, пройденная огнем, составила 128 гектар, что на 35 гектар больше, чем в прошлом году. При этом скорость ликвидации выросла", - сказал Баженов.
Основными причинами пожаров он назвал быстрый сход снежного покрова, аномально-теплые температуры в апреле и сильные порывы ветра. Лидерами по количеству лесных пожаров являются городские округа Воскресенск
, Балашиха
и Лосино-Петровский
.
Жителей Подмосковья предупредили о третьем классе пожароопасности в лесах