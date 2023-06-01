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Пожар в Ногинске повредил 35 машин - РИА Новости, 01.06.2023
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12:31 01.06.2023
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Пожар в Ногинске повредил 35 машин
Пожар в Ногинске повредил 35 машин - РИА Новости, 01.06.2023
Пожар в Ногинске повредил 35 машин
Сразу 35 машин повреждены после пожара на улице Карякин Луг в Ногинске, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:31
2023-06-01T12:31
происшествия
россия
ногинск
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сразу 35 машин повреждены после пожара на улице Карякин Луг в Ногинске, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. "Сегодня в Дежурную часть МУ МВД России "Ногинское" поступило сообщение о пожаре на улице Карякин Луг. Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что в результате возгорания повреждено 35 транспортных средств", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар был незамедлительно локализован, пострадавших нет. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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россия
ногинск
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происшествия, россия, ногинск, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто
Происшествия, Россия, Ногинск, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Авто
Пожар в Ногинске повредил 35 машин

В Ногинске пожар на улице Карякин Луг повредил сразу 35 автомобилей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сразу 35 машин повреждены после пожара на улице Карякин Луг в Ногинске, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
«
"Сегодня в Дежурную часть МУ МВД России "Ногинское" поступило сообщение о пожаре на улице Карякин Луг. Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что в результате возгорания повреждено 35 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пожар был незамедлительно локализован, пострадавших нет. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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