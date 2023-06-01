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В Поволжье и на Дальнем Востоке могут вспыхнуть природные пожары
В Поволжье и на Дальнем Востоке могут вспыхнуть природные пожары - РИА Новости, 01.06.2023
В Поволжье и на Дальнем Востоке могут вспыхнуть природные пожары
Самые высокие классы природных пожаров, в том числе чрезвычайные, прогнозируются на этой неделе на территории сразу восьми регионов Дальневосточного и... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T03:02
2023-06-01T03:02
2023-06-01T03:02
происшествия
поволжье
дальний восток
забайкальский край
внии гочс
природные пожары в россии
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Самые высокие классы природных пожаров, в том числе чрезвычайные, прогнозируются на этой неделе на территории сразу восьми регионов Дальневосточного и Приволжского федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Высокие и чрезвычайные классы пожарной опасности прогнозируются в республиках Бурятия и Саха (Якутия), Хабаровском и Забайкальском краях Дальневосточного федерального округа, а также в Приволжском федеральном округе на территории Республики Башкортостан, Самарской, Саратовской и Оренбургской областей", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Специалисты института отмечают, что осложнение пожарной обстановки из-за сухой и ветреной погоды ожидается в Алтайском, Красноярском краях, Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской, Томской, Омской и Новосибирской областях, а также на территории Ханты-Мансийского автономного округа.
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происшествия, поволжье, дальний восток, забайкальский край, внии гочс, природные пожары в россии
Происшествия, Поволжье, Дальний Восток, Забайкальский край, ВНИИ ГОЧС, Природные пожары в России
В Поволжье и на Дальнем Востоке могут вспыхнуть природные пожары
ВНИИ ГОЧС: в Поволжье и на Дальнем Востоке могут вспыхнуть природные пожары