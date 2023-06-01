https://ria.ru/20230601/pozhar-1875441735.html

В Поволжье и на Дальнем Востоке могут вспыхнуть природные пожары

В Поволжье и на Дальнем Востоке могут вспыхнуть природные пожары - РИА Новости, 01.06.2023

В Поволжье и на Дальнем Востоке могут вспыхнуть природные пожары

Самые высокие классы природных пожаров, в том числе чрезвычайные, прогнозируются на этой неделе на территории сразу восьми регионов Дальневосточного и... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T03:02

2023-06-01T03:02

2023-06-01T03:02

происшествия

поволжье

дальний восток

забайкальский край

внии гочс

природные пожары в россии

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Самые высокие классы природных пожаров, в том числе чрезвычайные, прогнозируются на этой неделе на территории сразу восьми регионов Дальневосточного и Приволжского федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Высокие и чрезвычайные классы пожарной опасности прогнозируются в республиках Бурятия и Саха (Якутия), Хабаровском и Забайкальском краях Дальневосточного федерального округа, а также в Приволжском федеральном округе на территории Республики Башкортостан, Самарской, Саратовской и Оренбургской областей", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Специалисты института отмечают, что осложнение пожарной обстановки из-за сухой и ветреной погоды ожидается в Алтайском, Красноярском краях, Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской, Томской, Омской и Новосибирской областях, а также на территории Ханты-Мансийского автономного округа.

https://ria.ru/20230522/pozhary-1873434035.html

поволжье

дальний восток

забайкальский край

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происшествия, поволжье, дальний восток, забайкальский край, внии гочс, природные пожары в россии