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ВСУ потеряли до 120 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
ВСУ потеряли до 120 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 01.06.2023
ВСУ потеряли до 120 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Российские военнослужащие уничтожили за сутки до 120 украинских солдат на южно-донецком и запорожском направлениях, заявили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T13:14
2023-06-01T13:14
2023-06-01T13:26
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки до 120 украинских солдат на южно-донецком и запорожском направлениях, заявили в четверг в Минобороны РФ."За сутки на данных направлениях уничтожено до 120 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям украинских военных в районах Водяного и Павловки в ДНР, а также Малой Токмачки и Щербаков в Запорожской области.
запорожская область
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РИА Новости
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министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 120 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли до 120 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях