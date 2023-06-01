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ВСУ потеряли до 120 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

ВСУ потеряли до 120 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 01.06.2023

ВСУ потеряли до 120 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Российские военнослужащие уничтожили за сутки до 120 украинских солдат на южно-донецком и запорожском направлениях, заявили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T13:14

2023-06-01T13:14

2023-06-01T13:26

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

донецкая народная республика

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки до 120 украинских солдат на южно-донецком и запорожском направлениях, заявили в четверг в Минобороны РФ."За сутки на данных направлениях уничтожено до 120 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям украинских военных в районах Водяного и Павловки в ДНР, а также Малой Токмачки и Щербаков в Запорожской области.

запорожская область

донецкая народная республика

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министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы украины