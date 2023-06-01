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ВСУ потеряли до 120 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 01.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:14 01.06.2023 (обновлено: 13:26 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/poteri-1875515528.html
ВСУ потеряли до 120 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
ВСУ потеряли до 120 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 01.06.2023
ВСУ потеряли до 120 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Российские военнослужащие уничтожили за сутки до 120 украинских солдат на южно-донецком и запорожском направлениях, заявили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T13:14
2023-06-01T13:26
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки до 120 украинских солдат на южно-донецком и запорожском направлениях, заявили в четверг в Минобороны РФ."За сутки на данных направлениях уничтожено до 120 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям украинских военных в районах Водяного и Павловки в ДНР, а также Малой Токмачки и Щербаков в Запорожской области.
запорожская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 120 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли до 120 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки до 120 украинских солдат на южно-донецком и запорожском направлениях, заявили в четверг в Минобороны РФ.
«
"За сутки на данных направлениях уничтожено до 120 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям украинских военных в районах Водяного и Павловки в ДНР, а также Малой Токмачки и Щербаков в Запорожской области.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
31 мая, 16:04
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская областьДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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