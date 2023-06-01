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Киев недоволен темпами поставок оружия из Канады
Киев недоволен темпами поставок оружия из Канады - РИА Новости, 01.06.2023
Киев недоволен темпами поставок оружия из Канады
Украина в частном порядке выразила недовольство темпами поставок оружия из Канады и призвала предоставить ей непосредственный доступ к канадской оборонной... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T04:29
2023-06-01T04:29
2023-06-01T04:29
специальная военная операция на украине
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алексей резников
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украина в частном порядке выразила недовольство темпами поставок оружия из Канады и призвала предоставить ей непосредственный доступ к канадской оборонной сфере, сообщает телеканал CBC. "Украинские чиновники в Киеве в частном порядке выразили недовольство темпами поставок и за закрытыми дверями выступали за создание более структурированной системы и предоставление Украине прямого доступа к канадскому оборонному комплексу", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что глава минобороны Украины Алексей Резников выступил с видеообращением в ходе ежегодной выставки Канадской ассоциации обороны и безопасности. Он выразил надежду, что в новый обзор оборонной политики страны будет включено положение об обязательствах по отношению к Киеву. Однако канадские власти еще не сказали, когда будет опубликован документ. Согласно телеканалу, на Оттаву оказывается международное давление, чтобы она подготовила план до июльского саммита НАТО в Вильнюсе.
https://ria.ru/20230412/kanada-1864695956.html
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в мире, киев, украина, канада, алексей резников, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Канада, Алексей Резников, НАТО
Киев недоволен темпами поставок оружия из Канады
CBC: Киев недоволен темпами поставок оружия из Канады и хочет прямой доступ к ее оборонке