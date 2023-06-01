https://ria.ru/20230601/postavki-1875444788.html

Киев недоволен темпами поставок оружия из Канады

Киев недоволен темпами поставок оружия из Канады - РИА Новости, 01.06.2023

Киев недоволен темпами поставок оружия из Канады

Украина в частном порядке выразила недовольство темпами поставок оружия из Канады и призвала предоставить ей непосредственный доступ к канадской оборонной... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T04:29

2023-06-01T04:29

2023-06-01T04:29

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

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алексей резников

нато

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украина в частном порядке выразила недовольство темпами поставок оружия из Канады и призвала предоставить ей непосредственный доступ к канадской оборонной сфере, сообщает телеканал CBC. "Украинские чиновники в Киеве в частном порядке выразили недовольство темпами поставок и за закрытыми дверями выступали за создание более структурированной системы и предоставление Украине прямого доступа к канадскому оборонному комплексу", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что глава минобороны Украины Алексей Резников выступил с видеообращением в ходе ежегодной выставки Канадской ассоциации обороны и безопасности. Он выразил надежду, что в новый обзор оборонной политики страны будет включено положение об обязательствах по отношению к Киеву. Однако канадские власти еще не сказали, когда будет опубликован документ. Согласно телеканалу, на Оттаву оказывается международное давление, чтобы она подготовила план до июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

https://ria.ru/20230412/kanada-1864695956.html

киев

украина

канада

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в мире, киев, украина, канада, алексей резников, нато