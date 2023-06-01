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Краснодарские футболисты с женами собрали гумпомощь для бойцов спецоперации
Краснодарские футболисты с женами собрали гумпомощь для бойцов спецоперации - РИА Новости, 01.06.2023
Краснодарские футболисты с женами собрали гумпомощь для бойцов спецоперации
Игроки "Торпедо" из Краснодарской краевой любительской футбольной лиги и их жены собрали 300 килограмм гуманитарного груза, куда вошли продукты питания и... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T16:36
2023-06-01T16:36
2023-06-01T16:36
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КРАСНОДАР, 1 июн - РИА Новости. Игроки "Торпедо" из Краснодарской краевой любительской футбольной лиги и их жены собрали 300 килограмм гуманитарного груза, куда вошли продукты питания и предметы личной гигиены, на нужды бойцов специальной военной операции, сообщили в пресс-службе Народного фронта в Краснодарском крае. "Всего более 300 килограммов привезли для ребят на передовой представители Краснодарской краевой любительской футбольной лиги МФК "Торпедо", - говорится в сообщении общественного движения.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе, груз был закуплен на личные средства футболистов команды и их жен, которые также работают в клубе. "Ребята, мы всегда с вами, за вашей спиной, чем сможем – тем поможем. С вами победа!" - обратился к бойцам при передаче гуманитарного груза футболист Игорь. Закупленные средства личной гигиены планируют отправить в воинские подразделения ДНР, а продукты питания, возможно, войдут в гумгруз для отправки в детские интернаты ЛНР, рассказали агентству в пресс-службе.
https://ria.ru/20230601/reabilitatsiya-1875509731.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, краснодарский край, донецкая народная республика
Надежные люди, Краснодар, Краснодарский край, Донецкая Народная Республика
Краснодарские футболисты с женами собрали гумпомощь для бойцов спецоперации
Футболисты любительской лиги из Краснодара и их жены собрали гумпомощь для бойцов СВО