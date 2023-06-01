https://ria.ru/20230601/pomosch-1875588618.html

Краснодарские футболисты с женами собрали гумпомощь для бойцов спецоперации

Краснодарские футболисты с женами собрали гумпомощь для бойцов спецоперации - РИА Новости, 01.06.2023

Краснодарские футболисты с женами собрали гумпомощь для бойцов спецоперации

Игроки "Торпедо" из Краснодарской краевой любительской футбольной лиги и их жены собрали 300 килограмм гуманитарного груза, куда вошли продукты питания и... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T16:36

2023-06-01T16:36

2023-06-01T16:36

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краснодар

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 1 июн - РИА Новости. Игроки "Торпедо" из Краснодарской краевой любительской футбольной лиги и их жены собрали 300 килограмм гуманитарного груза, куда вошли продукты питания и предметы личной гигиены, на нужды бойцов специальной военной операции, сообщили в пресс-службе Народного фронта в Краснодарском крае. "Всего более 300 килограммов привезли для ребят на передовой представители Краснодарской краевой любительской футбольной лиги МФК "Торпедо", - говорится в сообщении общественного движения.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе, груз был закуплен на личные средства футболистов команды и их жен, которые также работают в клубе. "Ребята, мы всегда с вами, за вашей спиной, чем сможем – тем поможем. С вами победа!" - обратился к бойцам при передаче гуманитарного груза футболист Игорь. Закупленные средства личной гигиены планируют отправить в воинские подразделения ДНР, а продукты питания, возможно, войдут в гумгруз для отправки в детские интернаты ЛНР, рассказали агентству в пресс-службе.

https://ria.ru/20230601/reabilitatsiya-1875509731.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

краснодар, краснодарский край, донецкая народная республика