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Краснодарские футболисты с женами собрали гумпомощь для бойцов спецоперации - РИА Новости, 01.06.2023
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16:36 01.06.2023
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Краснодарские футболисты с женами собрали гумпомощь для бойцов спецоперации
Краснодарские футболисты с женами собрали гумпомощь для бойцов спецоперации - РИА Новости, 01.06.2023
Краснодарские футболисты с женами собрали гумпомощь для бойцов спецоперации
Игроки "Торпедо" из Краснодарской краевой любительской футбольной лиги и их жены собрали 300 килограмм гуманитарного груза, куда вошли продукты питания и... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T16:36
2023-06-01T16:36
надежные люди
краснодар
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 1 июн - РИА Новости. Игроки "Торпедо" из Краснодарской краевой любительской футбольной лиги и их жены собрали 300 килограмм гуманитарного груза, куда вошли продукты питания и предметы личной гигиены, на нужды бойцов специальной военной операции, сообщили в пресс-службе Народного фронта в Краснодарском крае. &quot;Всего более 300 килограммов привезли для ребят на передовой представители Краснодарской краевой любительской футбольной лиги МФК &quot;Торпедо&quot;, - говорится в сообщении общественного движения.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе, груз был закуплен на личные средства футболистов команды и их жен, которые также работают в клубе. "Ребята, мы всегда с вами, за вашей спиной, чем сможем – тем поможем. С вами победа!" - обратился к бойцам при передаче гуманитарного груза футболист Игорь. Закупленные средства личной гигиены планируют отправить в воинские подразделения ДНР, а продукты питания, возможно, войдут в гумгруз для отправки в детские интернаты ЛНР, рассказали агентству в пресс-службе.
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краснодар, краснодарский край, донецкая народная республика
Надежные люди, Краснодар, Краснодарский край, Донецкая Народная Республика
Краснодарские футболисты с женами собрали гумпомощь для бойцов спецоперации

Футболисты любительской лиги из Краснодара и их жены собрали гумпомощь для бойцов СВО

© Народный фронт | Краснодарский край/TelegramИгроки "Торпедо" из Краснодарской краевой любительской футбольной лиги собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО
Игроки Торпедо из Краснодарской краевой любительской футбольной лиги собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО
© Народный фронт | Краснодарский край/Telegram
Игроки "Торпедо" из Краснодарской краевой любительской футбольной лиги собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО
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КРАСНОДАР, 1 июн - РИА Новости. Игроки "Торпедо" из Краснодарской краевой любительской футбольной лиги и их жены собрали 300 килограмм гуманитарного груза, куда вошли продукты питания и предметы личной гигиены, на нужды бойцов специальной военной операции, сообщили в пресс-службе Народного фронта в Краснодарском крае.
«

"Всего более 300 килограммов привезли для ребят на передовой представители Краснодарской краевой любительской футбольной лиги МФК "Торпедо", - говорится в сообщении общественного движения.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе, груз был закуплен на личные средства футболистов команды и их жен, которые также работают в клубе. "Ребята, мы всегда с вами, за вашей спиной, чем сможем – тем поможем. С вами победа!" - обратился к бойцам при передаче гуманитарного груза футболист Игорь.
Закупленные средства личной гигиены планируют отправить в воинские подразделения ДНР, а продукты питания, возможно, войдут в гумгруз для отправки в детские интернаты ЛНР, рассказали агентству в пресс-службе.
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Вчера, 12:54
 
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