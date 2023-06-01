https://ria.ru/20230601/pomosch-1875500248.html
Власти Удмуртии отправили в ЛНР два школьных автобуса и УАЗ
Власти Удмуртии отправили в ЛНР два школьных автобуса и УАЗ - РИА Новости, 01.06.2023
Власти Удмуртии отправили в ЛНР два школьных автобуса и УАЗ
Два школьных автобуса для безопасной перевозки учащихся и УАЗ для коммунальщиков отправили из Удмуртии в Лутугинский район Луганской Народной Республики,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:31
2023-06-01T12:31
2023-06-01T12:55
надежные люди
луганская народная республика
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 1 июн - РИА Новости. Два школьных автобуса для безопасной перевозки учащихся и УАЗ для коммунальщиков отправили из Удмуртии в Лутугинский район Луганской Народной Республики, сообщили в пресс-службе главы региона. "По поручению правительства РФ в рамках регионального проекта "ПоддЕРжка" партии "Единая Россия" Удмуртия расширяет границы сотрудничества с новыми территориями страны. В соответствии с подписанным соглашением между Удмуртской Республикой и Лутугинским районом Луганской Народной Республики направили в дружественный регион два школьных автобуса марки "Газель", - говорится в сообщении. В пресс-службе рассказали, что ранее глава Лутугинского района обратился к Удмуртской Республике за помощью в приобретении школьных автобусов, которые позволят ребятам добираться до школы с комфортом, а их родителям - не переживать за безопасность детей. "Также с этой отправкой в Лутугинский район ушел автомобиль УАЗ. Он обязательно пригодится при восстановлении и подготовке инфраструктуры района к предстоящему отопительному сезону. Работы будут помогать выполнять и специалисты из Удмуртии. Машина позволит аварийным бригадам передвигаться от точки к точке", - пояснили в пресс-службе главы региона. Отмечается, что отправка всего гуманитарного груза стала возможна благодаря поддержке предпринимательского сообщества и инициативных граждан.
https://ria.ru/20230531/spetsoperatsiya-1875408277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, удмуртская республика (удмуртия)
Надежные люди, Луганская Народная Республика, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Власти Удмуртии отправили в ЛНР два школьных автобуса и УАЗ
Власти Удмуртии отправили в ЛНР автобусы для перевозки школьников и УАЗ для коммунальщиков