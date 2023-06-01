Рейтинг@Mail.ru
Власти Удмуртии отправили в ЛНР два школьных автобуса и УАЗ - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
12:31 01.06.2023 (обновлено: 12:55 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/pomosch-1875500248.html
Власти Удмуртии отправили в ЛНР два школьных автобуса и УАЗ
Власти Удмуртии отправили в ЛНР два школьных автобуса и УАЗ - РИА Новости, 01.06.2023
Власти Удмуртии отправили в ЛНР два школьных автобуса и УАЗ
Два школьных автобуса для безопасной перевозки учащихся и УАЗ для коммунальщиков отправили из Удмуртии в Лутугинский район Луганской Народной Республики,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:31
2023-06-01T12:55
надежные люди
луганская народная республика
удмуртская республика (удмуртия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875507919_0:187:1280:907_1920x0_80_0_0_fb221c6cd84f221fdad2eb33d86b4e8e.jpg
УФА, 1 июн - РИА Новости. Два школьных автобуса для безопасной перевозки учащихся и УАЗ для коммунальщиков отправили из Удмуртии в Лутугинский район Луганской Народной Республики, сообщили в пресс-службе главы региона. "По поручению правительства РФ в рамках регионального проекта "ПоддЕРжка" партии "Единая Россия" Удмуртия расширяет границы сотрудничества с новыми территориями страны. В соответствии с подписанным соглашением между Удмуртской Республикой и Лутугинским районом Луганской Народной Республики направили в дружественный регион два школьных автобуса марки "Газель", - говорится в сообщении. В пресс-службе рассказали, что ранее глава Лутугинского района обратился к Удмуртской Республике за помощью в приобретении школьных автобусов, которые позволят ребятам добираться до школы с комфортом, а их родителям - не переживать за безопасность детей. "Также с этой отправкой в Лутугинский район ушел автомобиль УАЗ. Он обязательно пригодится при восстановлении и подготовке инфраструктуры района к предстоящему отопительному сезону. Работы будут помогать выполнять и специалисты из Удмуртии. Машина позволит аварийным бригадам передвигаться от точки к точке", - пояснили в пресс-службе главы региона. Отмечается, что отправка всего гуманитарного груза стала возможна благодаря поддержке предпринимательского сообщества и инициативных граждан.
https://ria.ru/20230531/spetsoperatsiya-1875408277.html
луганская народная республика
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875507919_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d19d77c82151857d3c536b897cb95825.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, удмуртская республика (удмуртия)
Надежные люди, Луганская Народная Республика, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Власти Удмуртии отправили в ЛНР два школьных автобуса и УАЗ

Власти Удмуртии отправили в ЛНР автобусы для перевозки школьников и УАЗ для коммунальщиков

© Фото предоставлено пресс-службой главы УдмуртииШкольный автобус, отправленный из Удмуртии в Лутугинский район Луганской Народной Республики
Школьный автобус, отправленный из Удмуртии в Лутугинский район Луганской Народной Республики
© Фото предоставлено пресс-службой главы Удмуртии
Школьный автобус, отправленный из Удмуртии в Лутугинский район Луганской Народной Республики
Читать ria.ru в
УФА, 1 июн - РИА Новости. Два школьных автобуса для безопасной перевозки учащихся и УАЗ для коммунальщиков отправили из Удмуртии в Лутугинский район Луганской Народной Республики, сообщили в пресс-службе главы региона.
«
"По поручению правительства РФ в рамках регионального проекта "ПоддЕРжка" партии "Единая Россия" Удмуртия расширяет границы сотрудничества с новыми территориями страны. В соответствии с подписанным соглашением между Удмуртской Республикой и Лутугинским районом Луганской Народной Республики направили в дружественный регион два школьных автобуса марки "Газель", - говорится в сообщении.
© Фото предоставлено пресс-службой главы УдмуртииАвтомобиль, отправленный из Удмуртии в Лутугинский район Луганской Народной Республики
Автомобиль, отправленный из Удмуртии в Лутугинский район Луганской Народной Республики
© Фото предоставлено пресс-службой главы Удмуртии
Автомобиль, отправленный из Удмуртии в Лутугинский район Луганской Народной Республики
В пресс-службе рассказали, что ранее глава Лутугинского района обратился к Удмуртской Республике за помощью в приобретении школьных автобусов, которые позволят ребятам добираться до школы с комфортом, а их родителям - не переживать за безопасность детей.
«
"Также с этой отправкой в Лутугинский район ушел автомобиль УАЗ. Он обязательно пригодится при восстановлении и подготовке инфраструктуры района к предстоящему отопительному сезону. Работы будут помогать выполнять и специалисты из Удмуртии. Машина позволит аварийным бригадам передвигаться от точки к точке", - пояснили в пресс-службе главы региона.
Отмечается, что отправка всего гуманитарного груза стала возможна благодаря поддержке предпринимательского сообщества и инициативных граждан.
Башкирская школа оснастила оборудованием учебные классы школы в ЛНР - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Башкирская школа оснастила оборудованием учебные классы школы в ЛНР
31 мая, 19:45
 
Надежные людиЛуганская Народная РеспубликаУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала