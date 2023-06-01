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В детских поликлиниках Москвы стартовал проект "Подарок за храбрость" - РИА Новости, 01.06.2023
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09:18 01.06.2023 (обновлено: 09:30 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/polikliniki-1875458037.html
В детских поликлиниках Москвы стартовал проект "Подарок за храбрость"
В детских поликлиниках Москвы стартовал проект "Подарок за храбрость" - РИА Новости, 01.06.2023
В детских поликлиниках Москвы стартовал проект "Подарок за храбрость"
Проект "Подарок за храбрость" стартовал в детских поликлиниках Москвы, во время похода к врачу ребята смогут получить один из полезных сувениров на выбор,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T09:18
2023-06-01T09:30
общество
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сергей собянин
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Проект "Подарок за храбрость" стартовал в детских поликлиниках Москвы, во время похода к врачу ребята смогут получить один из полезных сувениров на выбор, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "В детских поликлиниках Москвы стартовал проект "Подарок за храбрость". Чтобы скрасить поход к врачу, мы дарим маленьким пациентам полезные мелочи: брелоки, магнитные закладки, наклейки на телефон, светоотражающие наклейки. Каждый ребенок может выбрать сувенир себе по вкусу", - написал Собянин. Он уточнил, что на сувенирах изображены персонажи, "знакомые всем посетителям детских поликлиник Москвы, в том числе Жираф и Навигатор". Мэр отметил, что в медучреждениях по новому стандарту московских поликлиник создается доброжелательная атмосфера. Градоначальник подчеркнул, что успех в лечении нередко зависит не только от профессионализма врачей, но и от эмоционального настроя пациента. "Масштабную программу модернизации городских поликлиник запустили несколько лет назад. В нее входит больше 200 поликлиник - почти половина амбулаторного фонда столицы", - добавил Собянин.
https://ria.ru/20230510/deti-1870840399.html
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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество
Общество, Москва, Сергей Собянин, Здоровье - Общество
В детских поликлиниках Москвы стартовал проект "Подарок за храбрость"

Мэр Москвы Собянин: в детских поликлиниках стартовал проект "Подарок за храбрость"

© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/TelegramПроект "Подарок за храбрость" стартовал в детских поликлиниках Москвы
Проект Подарок за храбрость стартовал в детских поликлиниках Москвы - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
Проект "Подарок за храбрость" стартовал в детских поликлиниках Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Проект "Подарок за храбрость" стартовал в детских поликлиниках Москвы, во время похода к врачу ребята смогут получить один из полезных сувениров на выбор, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«
"В детских поликлиниках Москвы стартовал проект "Подарок за храбрость". Чтобы скрасить поход к врачу, мы дарим маленьким пациентам полезные мелочи: брелоки, магнитные закладки, наклейки на телефон, светоотражающие наклейки. Каждый ребенок может выбрать сувенир себе по вкусу", - написал Собянин.
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Он уточнил, что на сувенирах изображены персонажи, "знакомые всем посетителям детских поликлиник Москвы, в том числе Жираф и Навигатор".
Мэр отметил, что в медучреждениях по новому стандарту московских поликлиник создается доброжелательная атмосфера. Градоначальник подчеркнул, что успех в лечении нередко зависит не только от профессионализма врачей, но и от эмоционального настроя пациента.
«
"Масштабную программу модернизации городских поликлиник запустили несколько лет назад. В нее входит больше 200 поликлиник - почти половина амбулаторного фонда столицы", - добавил Собянин.
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