https://ria.ru/20230601/pogoda-1875630633.html

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 01.06.2023

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и грозы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T18:33

2023-06-01T18:33

2023-06-01T18:33

общество

москва

московская область (подмосковье)

гидрометцентр

россия

погода

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и грозы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении. Предупреждение о порывах ветра при грозе до 15-20 метров в секунду объявлено с 13 часов до 21 часа 2 июня в Москве и с 9 часов до 21 часа 2 июня в Подмосковье. Кроме того, предупреждение будет действовать из-за грозы, местами с градом, с 13 часов до 21 часа 2 июня в Москве и с 9 часов до 21 часа 2 июня в области.

https://ria.ru/20230601/pogoda-1875463600.html

москва

московская область (подмосковье)

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр, россия, погода