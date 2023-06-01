https://ria.ru/20230601/pogoda-1875630633.html
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 01.06.2023
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и грозы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T18:33
2023-06-01T18:33
2023-06-01T18:33
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и грозы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении. Предупреждение о порывах ветра при грозе до 15-20 метров в секунду объявлено с 13 часов до 21 часа 2 июня в Москве и с 9 часов до 21 часа 2 июня в Подмосковье. Кроме того, предупреждение будет действовать из-за грозы, местами с градом, с 13 часов до 21 часа 2 июня в Москве и с 9 часов до 21 часа 2 июня в области.
https://ria.ru/20230601/pogoda-1875463600.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр, россия, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр, Россия, Погода
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за ветра и грозы