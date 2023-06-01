Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в июне - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/pogoda-1875463600.html
Москвичам рассказали о погоде в июне
Москвичам рассказали о погоде в июне - РИА Новости, 01.06.2023
Москвичам рассказали о погоде в июне
Июнь в Москве будет нежарким и засушливым, дефицит осадков может достигать 30%, при этом первая декада месяца будет на три-пять градусов холоднее нормы, начало... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T10:00
2023-06-01T10:00
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737940020_0:301:3045:2014_1920x0_80_0_0_de833d3fa0fd4513a804d09adcca76d9.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА новости. Июнь в Москве будет нежарким и засушливым, дефицит осадков может достигать 30%, при этом первая декада месяца будет на три-пять градусов холоднее нормы, начало купального сезона сдвинется, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Наступившее календарное лето будет набирать обороты очень медленно, иногда порядком пробуксовывая. Если первые два дня сезона порадуют жителей Центральной России вполне комфортными июньскими температурами, то в последующем месяц получится скомканным", - рассказал Тишковец. По его словам, ожидаемая среднемесячная температура воздуха с трудом будет соответствовать положенной климатической норме, которая в Москве в ночные часы составляет плюс 9 - плюс 14 градусов, а днем - плюс 19 - плюс 24 градуса. "Особенно провальной по температуре будет первая декада июня с температурным фоном на три-пять градусов холоднее показателей метеостатистики. А значит, купальный сезон на неопределенный период будет сдвинут вправо", - рассказал синоптик. Метеоролог уточнил, что по осадкам прогнозируется недобор. По климату в столице должно быть 77 миллиметров, но выпадет не более 50-55 миллиметров, то есть дефицит небесной влаги может достигать 30% от месячного лимита. "Таким образом, первый месяц лета будет, мягко говоря, нежарким и немного засушливым", - заключил Тишковец.
https://ria.ru/20230531/zamorozki-1875309446.html
https://ria.ru/20230517/zhara-1872280631.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737940020_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db544942a3156a406106bd28999da043.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в июне

Синоптик Тишковец: июнь в Москве будет нежарким и засушливым

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМужчина на смотровой площадке на Останкинской телебашне
Мужчина на смотровой площадке на Останкинской телебашне - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Мужчина на смотровой площадке на Останкинской телебашне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА новости. Июнь в Москве будет нежарким и засушливым, дефицит осадков может достигать 30%, при этом первая декада месяца будет на три-пять градусов холоднее нормы, начало купального сезона сдвинется, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"Наступившее календарное лето будет набирать обороты очень медленно, иногда порядком пробуксовывая. Если первые два дня сезона порадуют жителей Центральной России вполне комфортными июньскими температурами, то в последующем месяц получится скомканным", - рассказал Тишковец.
Иней на траве - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Синоптик рассказал, в каких регионах в июне ожидаются заморозки
31 мая, 13:37
По его словам, ожидаемая среднемесячная температура воздуха с трудом будет соответствовать положенной климатической норме, которая в Москве в ночные часы составляет плюс 9 - плюс 14 градусов, а днем - плюс 19 - плюс 24 градуса.
«
"Особенно провальной по температуре будет первая декада июня с температурным фоном на три-пять градусов холоднее показателей метеостатистики. А значит, купальный сезон на неопределенный период будет сдвинут вправо", - рассказал синоптик.
Метеоролог уточнил, что по осадкам прогнозируется недобор. По климату в столице должно быть 77 миллиметров, но выпадет не более 50-55 миллиметров, то есть дефицит небесной влаги может достигать 30% от месячного лимита.
"Таким образом, первый месяц лета будет, мягко говоря, нежарким и немного засушливым", - заключил Тишковец.
Жаркое лето - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Синоптик объяснил, будет ли экстремальная жара этим летом
17 мая, 02:15
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала