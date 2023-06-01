https://ria.ru/20230601/pogoda-1875463600.html
Москвичам рассказали о погоде в июне
Москвичам рассказали о погоде в июне - РИА Новости, 01.06.2023
Москвичам рассказали о погоде в июне
Июнь в Москве будет нежарким и засушливым, дефицит осадков может достигать 30%, при этом первая декада месяца будет на три-пять градусов холоднее нормы, начало... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T10:00
2023-06-01T10:00
2023-06-01T10:00
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 1 июн - РИА новости. Июнь в Москве будет нежарким и засушливым, дефицит осадков может достигать 30%, при этом первая декада месяца будет на три-пять градусов холоднее нормы, начало купального сезона сдвинется, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Наступившее календарное лето будет набирать обороты очень медленно, иногда порядком пробуксовывая. Если первые два дня сезона порадуют жителей Центральной России вполне комфортными июньскими температурами, то в последующем месяц получится скомканным", - рассказал Тишковец. По его словам, ожидаемая среднемесячная температура воздуха с трудом будет соответствовать положенной климатической норме, которая в Москве в ночные часы составляет плюс 9 - плюс 14 градусов, а днем - плюс 19 - плюс 24 градуса. "Особенно провальной по температуре будет первая декада июня с температурным фоном на три-пять градусов холоднее показателей метеостатистики. А значит, купальный сезон на неопределенный период будет сдвинут вправо", - рассказал синоптик. Метеоролог уточнил, что по осадкам прогнозируется недобор. По климату в столице должно быть 77 миллиметров, но выпадет не более 50-55 миллиметров, то есть дефицит небесной влаги может достигать 30% от месячного лимита. "Таким образом, первый месяц лета будет, мягко говоря, нежарким и немного засушливым", - заключил Тишковец.
https://ria.ru/20230531/zamorozki-1875309446.html
https://ria.ru/20230517/zhara-1872280631.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в июне
Синоптик Тишковец: июнь в Москве будет нежарким и засушливым
МОСКВА, 1 июн - РИА новости. Июнь в Москве будет нежарким и засушливым, дефицит осадков может достигать 30%, при этом первая декада месяца будет на три-пять градусов холоднее нормы, начало купального сезона сдвинется, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"Наступившее календарное лето будет набирать обороты очень медленно, иногда порядком пробуксовывая. Если первые два дня сезона порадуют жителей Центральной России вполне комфортными июньскими температурами, то в последующем месяц получится скомканным", - рассказал Тишковец.
Синоптик рассказал, в каких регионах в июне ожидаются заморозки
По его словам, ожидаемая среднемесячная температура воздуха с трудом будет соответствовать положенной климатической норме, которая в Москве в ночные часы составляет плюс 9 - плюс 14 градусов, а днем - плюс 19 - плюс 24 градуса.
«
"Особенно провальной по температуре будет первая декада июня с температурным фоном на три-пять градусов холоднее показателей метеостатистики. А значит, купальный сезон на неопределенный период будет сдвинут вправо", - рассказал синоптик.
Метеоролог уточнил, что по осадкам прогнозируется недобор. По климату в столице должно быть 77 миллиметров, но выпадет не более 50-55 миллиметров, то есть дефицит небесной влаги может достигать 30% от месячного лимита.
"Таким образом, первый месяц лета будет, мягко говоря, нежарким и немного засушливым", - заключил Тишковец.
Синоптик объяснил, будет ли экстремальная жара этим летом