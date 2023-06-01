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Путин пообещал многодетным семьям организовать поездку в Кремль - РИА Новости, 01.06.2023
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15:34 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/poezdka-1875570789.html
Путин пообещал многодетным семьям организовать поездку в Кремль
Путин пообещал многодетным семьям организовать поездку в Кремль - РИА Новости, 01.06.2023
Путин пообещал многодетным семьям организовать поездку в Кремль
Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", пообещал организовать для всех желающих поездку в Москву и... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T15:34
2023-06-01T15:34
москва
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", пообещал организовать для всех желающих поездку в Москву и Кремль. В ходе общения президента с семьей Шишкиных из республики Адыгея, в которой воспитываются 11 детей, мать семейства поделилась с президентом, что когда дети узнали о том, что их семью наградят, обрадовались, что поедут в Кремль и стали распределять обязанности, кто будет жать руку президенту, а кто фотографироваться. "По поводу "едем в Кремль", дети ожидали, и вроде как не случилось... Вы знаете, я хочу вам сказать и всем другим участникам нашей сегодняшней встречи, всем, кто захочет, мы легко, я коллег попрошу, легко организуем поездку в Москву и в Кремль, согласуем с вами, когда вам будет удобно, и сделаем. Я, правда, не уверен, смогу ли вписать в график встречу нашу, но то, что поездка будет интересной, гарантирую", - сказал Путин.
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москва, россия, владимир путин
Москва, Россия, Владимир Путин
Путин пообещал многодетным семьям организовать поездку в Кремль

Президент Путин пообещал многодетным семьям организовать поездку в Кремль

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", пообещал организовать для всех желающих поездку в Москву и Кремль.
В ходе общения президента с семьей Шишкиных из республики Адыгея, в которой воспитываются 11 детей, мать семейства поделилась с президентом, что когда дети узнали о том, что их семью наградят, обрадовались, что поедут в Кремль и стали распределять обязанности, кто будет жать руку президенту, а кто фотографироваться.
"По поводу "едем в Кремль", дети ожидали, и вроде как не случилось... Вы знаете, я хочу вам сказать и всем другим участникам нашей сегодняшней встречи, всем, кто захочет, мы легко, я коллег попрошу, легко организуем поездку в Москву и в Кремль, согласуем с вами, когда вам будет удобно, и сделаем. Я, правда, не уверен, смогу ли вписать в график встречу нашу, но то, что поездка будет интересной, гарантирую", - сказал Путин.
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