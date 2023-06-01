https://ria.ru/20230601/podmoskove-1875539878.html

Льготы по налогу на прибыль в Подмосковье продлили до 2025 года

Льготы по налогу на прибыль в Подмосковье продлили до 2025 года - РИА Новости, 01.06.2023

Льготы по налогу на прибыль в Подмосковье продлили до 2025 года

Срок действия пониженных ставок по налогу на прибыль в Московской области продлен до 1 января 2025 года, сообщила пресс-служба министерства экономики и финансов РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T14:35

2023-06-01T14:35

2023-06-01T14:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

московская областная дума

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Срок действия пониженных ставок по налогу на прибыль в Московской области продлен до 1 января 2025 года, сообщила пресс-служба министерства экономики и финансов региона.Соответствующие изменения в действующее законодательство были приняты на 56-м заседании Московской областной Думы в четверг. По оценке ведомства, на получение налоговых льгот смогут претендовать около 80 организаций."Ранее пониженные налоговые ставки действовали до 1 января 2024 года. Чтобы обеспечить стабильные условия работы компаний, срок их действия продлен на один год", - приводятся слова главы ведомства Натальи Масленкиной.

https://ria.ru/20230601/podmoskove-1875465706.html

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), московская областная дума