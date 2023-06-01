Рейтинг@Mail.ru
Льготы по налогу на прибыль в Подмосковье продлили до 2025 года - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
14:35 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/podmoskove-1875539878.html
Льготы по налогу на прибыль в Подмосковье продлили до 2025 года
Льготы по налогу на прибыль в Подмосковье продлили до 2025 года - РИА Новости, 01.06.2023
Льготы по налогу на прибыль в Подмосковье продлили до 2025 года
Срок действия пониженных ставок по налогу на прибыль в Московской области продлен до 1 января 2025 года, сообщила пресс-служба министерства экономики и финансов РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:35
2023-06-01T14:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская областная дума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Срок действия пониженных ставок по налогу на прибыль в Московской области продлен до 1 января 2025 года, сообщила пресс-служба министерства экономики и финансов региона.Соответствующие изменения в действующее законодательство были приняты на 56-м заседании Московской областной Думы в четверг. По оценке ведомства, на получение налоговых льгот смогут претендовать около 80 организаций."Ранее пониженные налоговые ставки действовали до 1 января 2024 года. Чтобы обеспечить стабильные условия работы компаний, срок их действия продлен на один год", - приводятся слова главы ведомства Натальи Масленкиной.
https://ria.ru/20230601/podmoskove-1875465706.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), московская областная дума
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума

Льготы по налогу на прибыль в Подмосковье продлили до 2025 года

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Срок действия пониженных ставок по налогу на прибыль в Московской области продлен до 1 января 2025 года, сообщила пресс-служба министерства экономики и финансов региона.
Соответствующие изменения в действующее законодательство были приняты на 56-м заседании Московской областной Думы в четверг. По оценке ведомства, на получение налоговых льгот смогут претендовать около 80 организаций.
Вид на город Красногорск Московской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Более 100 предприятий-производителей детских товаров работают в Подмосковье
Вчера, 10:12
"Ранее пониженные налоговые ставки действовали до 1 января 2024 года. Чтобы обеспечить стабильные условия работы компаний, срок их действия продлен на один год", - приводятся слова главы ведомства Натальи Масленкиной.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Московская областная дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала