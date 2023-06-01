https://ria.ru/20230601/podmoskove-1875512927.html

Более 80 БПЛА используются в Подмосковье для выявления лесных пожаров

Более 80 БПЛА используются в Подмосковье для выявления лесных пожаров - РИА Новости, 01.06.2023

Более 80 БПЛА используются в Подмосковье для выявления лесных пожаров

Более 80 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) используются в Московской области для выявления и предотвращения лесных пожаров в регионе, сообщил в... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T13:04

2023-06-01T13:04

2023-06-01T13:04

новости подмосковья

московская областная дума

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Более 80 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) используются в Московской области для выявления и предотвращения лесных пожаров в регионе, сообщил в Мособлдуме председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов.В БПЛА-парке Московкой области используются квадрокоптеры марок DJI, Autelи Interprice."В этом году мы докупили 34 БПЛА, в том числе 4 с тепловизорами. Они также применяются для выявления нарушений, тушении лесных пожаров. Сейчас применение ограничено, мы сделали запрос в Минтранс о применении их при крупных пожарах. Всего у нас в парке 81 БПЛА", - сказал Баженов.Он также добавил, что в регионе почти в 10 раз выросло финансирование на закупку пожарной техники и специального оборудования. В ближайшее время будет заменено 60 единиц техники, которая не подлежит ремонту.

https://ria.ru/20230601/pozhary-1875504674.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская областная дума, московская область (подмосковье)