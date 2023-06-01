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Более 80 БПЛА используются в Подмосковье для выявления лесных пожаров - РИА Новости, 01.06.2023
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Новости Подмосковья
 
13:04 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/podmoskove-1875512927.html
Более 80 БПЛА используются в Подмосковье для выявления лесных пожаров
Более 80 БПЛА используются в Подмосковье для выявления лесных пожаров - РИА Новости, 01.06.2023
Более 80 БПЛА используются в Подмосковье для выявления лесных пожаров
Более 80 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) используются в Московской области для выявления и предотвращения лесных пожаров в регионе, сообщил в... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T13:04
2023-06-01T13:04
новости подмосковья
московская областная дума
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Более 80 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) используются в Московской области для выявления и предотвращения лесных пожаров в регионе, сообщил в Мособлдуме председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов.В БПЛА-парке Московкой области используются квадрокоптеры марок DJI, Autelи Interprice."В этом году мы докупили 34 БПЛА, в том числе 4 с тепловизорами. Они также применяются для выявления нарушений, тушении лесных пожаров. Сейчас применение ограничено, мы сделали запрос в Минтранс о применении их при крупных пожарах. Всего у нас в парке 81 БПЛА", - сказал Баженов.Он также добавил, что в регионе почти в 10 раз выросло финансирование на закупку пожарной техники и специального оборудования. В ближайшее время будет заменено 60 единиц техники, которая не подлежит ремонту.
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Артем Смирнов
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московская областная дума, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская областная дума, Московская область (Подмосковье)

Более 80 БПЛА используются в Подмосковье для выявления лесных пожаров

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДрон
Дрон - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дрон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Более 80 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) используются в Московской области для выявления и предотвращения лесных пожаров в регионе, сообщил в Мособлдуме председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов.
В БПЛА-парке Московкой области используются квадрокоптеры марок DJI, Autelи Interprice.
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"В этом году мы докупили 34 БПЛА, в том числе 4 с тепловизорами. Они также применяются для выявления нарушений, тушении лесных пожаров. Сейчас применение ограничено, мы сделали запрос в Минтранс о применении их при крупных пожарах. Всего у нас в парке 81 БПЛА", - сказал Баженов.
Он также добавил, что в регионе почти в 10 раз выросло финансирование на закупку пожарной техники и специального оборудования. В ближайшее время будет заменено 60 единиц техники, которая не подлежит ремонту.
 
Новости ПодмосковьяМосковская областная думаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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