https://ria.ru/20230601/podmoskove-1875512927.html
Более 80 БПЛА используются в Подмосковье для выявления лесных пожаров
Более 80 БПЛА используются в Подмосковье для выявления лесных пожаров - РИА Новости, 01.06.2023
Более 80 БПЛА используются в Подмосковье для выявления лесных пожаров
Более 80 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) используются в Московской области для выявления и предотвращения лесных пожаров в регионе, сообщил в... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T13:04
2023-06-01T13:04
2023-06-01T13:04
новости подмосковья
московская областная дума
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112164/96/1121649695_0:0:3309:1861_1920x0_80_0_0_52bd3d72a1ab11be40ec448171bcd191.jpg
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Более 80 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) используются в Московской области для выявления и предотвращения лесных пожаров в регионе, сообщил в Мособлдуме председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов.В БПЛА-парке Московкой области используются квадрокоптеры марок DJI, Autelи Interprice."В этом году мы докупили 34 БПЛА, в том числе 4 с тепловизорами. Они также применяются для выявления нарушений, тушении лесных пожаров. Сейчас применение ограничено, мы сделали запрос в Минтранс о применении их при крупных пожарах. Всего у нас в парке 81 БПЛА", - сказал Баженов.Он также добавил, что в регионе почти в 10 раз выросло финансирование на закупку пожарной техники и специального оборудования. В ближайшее время будет заменено 60 единиц техники, которая не подлежит ремонту.
https://ria.ru/20230601/pozhary-1875504674.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112164/96/1121649695_409:0:3138:2047_1920x0_80_0_0_1e8873b39c094101af4631fb99f19808.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская областная дума, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская областная дума, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Более 80 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) используются в Московской области для выявления и предотвращения лесных пожаров в регионе, сообщил в Мособлдуме председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов.
В БПЛА-парке Московкой области
используются квадрокоптеры марок DJI, Autelи Interprice.
Более 85 лесных пожаров ликвидировано в Подмосковье
"В этом году мы докупили 34 БПЛА, в том числе 4 с тепловизорами. Они также применяются для выявления нарушений, тушении лесных пожаров. Сейчас применение ограничено, мы сделали запрос в Минтранс о применении их при крупных пожарах. Всего у нас в парке 81 БПЛА", - сказал Баженов.
Он также добавил, что в регионе почти в 10 раз выросло финансирование на закупку пожарной техники и специального оборудования. В ближайшее время будет заменено 60 единиц техники, которая не подлежит ремонту.