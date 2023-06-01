https://ria.ru/20230601/podmoskove-1875478995.html

Транспортные карты по мультику "Белка и Стрелка" выпустили в Подмосковье

Транспортные карты по мультику "Белка и Стрелка" выпустили в Подмосковье - РИА Новости, 01.06.2023

Транспортные карты по мультику "Белка и Стрелка" выпустили в Подмосковье

Транспортные карты "Стрелка" с героями анимационной франшизы "Белка и Стрелка" выпустили в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T11:12

2023-06-01T11:12

2023-06-01T11:12

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мострансавто

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Транспортные карты "Стрелка" с героями анимационной франшизы "Белка и Стрелка" выпустили в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.Карты выпущены в рамках сотрудничества АО "Мострансавто" и студии "КиноАтис". Всего предусмотрено четыре дизайна, в том числе с изображением героев в открытом космосе и знаменитой фразой "Поехали!". Общий тираж составит 5 тысяч карт. Ученические карты с изображением героев франшизы поступят в МФЦ региона в середине июня."Мы давно сотрудничаем с коллегами из студии КиноАтис, за это время реализовано много интересных совместных проектов, в том числе по вопросам безопасности детей на дорогах и в общественном транспорте. Уверены, что новый космический дизайн карт "Стрелка" учащегося и учащегося сельской местности понравится нашим юным пассажирам", - рассказали в ведомстве.АО "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

https://ria.ru/20230529/optimizatsiya-1874928942.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), мострансавто