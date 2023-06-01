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Транспортные карты по мультику "Белка и Стрелка" выпустили в Подмосковье
Транспортные карты по мультику "Белка и Стрелка" выпустили в Подмосковье - РИА Новости, 01.06.2023
Транспортные карты по мультику "Белка и Стрелка" выпустили в Подмосковье
Транспортные карты "Стрелка" с героями анимационной франшизы "Белка и Стрелка" выпустили в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:12
2023-06-01T11:12
2023-06-01T11:12
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Транспортные карты "Стрелка" с героями анимационной франшизы "Белка и Стрелка" выпустили в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.Карты выпущены в рамках сотрудничества АО "Мострансавто" и студии "КиноАтис". Всего предусмотрено четыре дизайна, в том числе с изображением героев в открытом космосе и знаменитой фразой "Поехали!". Общий тираж составит 5 тысяч карт. Ученические карты с изображением героев франшизы поступят в МФЦ региона в середине июня."Мы давно сотрудничаем с коллегами из студии КиноАтис, за это время реализовано много интересных совместных проектов, в том числе по вопросам безопасности детей на дорогах и в общественном транспорте. Уверены, что новый космический дизайн карт "Стрелка" учащегося и учащегося сельской местности понравится нашим юным пассажирам", - рассказали в ведомстве.АО "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мострансавто
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Транспортные карты "Стрелка" с героями анимационной франшизы "Белка и Стрелка" выпустили в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Карты выпущены в рамках сотрудничества АО "Мострансавто
" и студии "КиноАтис". Всего предусмотрено четыре дизайна, в том числе с изображением героев в открытом космосе и знаменитой фразой "Поехали!". Общий тираж составит 5 тысяч карт. Ученические карты с изображением героев франшизы поступят в МФЦ региона в середине июня.
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"Мы давно сотрудничаем с коллегами из студии КиноАтис, за это время реализовано много интересных совместных проектов, в том числе по вопросам безопасности детей на дорогах и в общественном транспорте. Уверены, что новый космический дизайн карт "Стрелка" учащегося и учащегося сельской местности понравится нашим юным пассажирам", - рассказали в ведомстве.
АО "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.