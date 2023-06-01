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Новая женская консультация открылась в подмосковном Видном - РИА Новости, 01.06.2023
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Новости Подмосковья
 
10:46 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/podmoskove-1875472689.html
Новая женская консультация открылась в подмосковном Видном
Новая женская консультация открылась в подмосковном Видном - РИА Новости, 01.06.2023
Новая женская консультация открылась в подмосковном Видном
Новая женская консультация открылась в Ленинском городском округе Московской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T10:46
2023-06-01T10:46
новости подмосковья
видное
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Новая женская консультация открылась в Ленинском городском округе Московской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.Женская консультация будет являться подразделением Видновского перинатального центра и рассчитана на 40 посещений в смену. Учреждение расположено в микрорайоне Пригород лесное и полностью укомплектовано всем необходимым оборудованием, в том числе УЗИ-аппаратами. Также при консультации будет работать дневной стационар, рассчитанный на 3 койки."В женской консультации пациенток будут принимать два врача акушера-гинеколога, а также врач ультразвуковой диагностики. Проект реализован в рамках программы "Наша женская консультация", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Светланы Стригунковой.
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видное
московская область (подмосковье)
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Артем Смирнов
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РИА Новости
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видное, светлана стригункова , московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Видное, Светлана Стригункова , Московская область (Подмосковье)

Новая женская консультация открылась в подмосковном Видном

© РИА Новости / Александр КондратюкЖенская консультация
Женская консультация - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Женская консультация
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Новая женская консультация открылась в Ленинском городском округе Московской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Женская консультация будет являться подразделением Видновского перинатального центра и рассчитана на 40 посещений в смену. Учреждение расположено в микрорайоне Пригород лесное и полностью укомплектовано всем необходимым оборудованием, в том числе УЗИ-аппаратами. Также при консультации будет работать дневной стационар, рассчитанный на 3 койки.
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"В женской консультации пациенток будут принимать два врача акушера-гинеколога, а также врач ультразвуковой диагностики. Проект реализован в рамках программы "Наша женская консультация", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Светланы Стригунковой.
 
Новости ПодмосковьяВидноеСветлана СтригунковаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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