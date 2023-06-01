https://ria.ru/20230601/podmoskove-1875472689.html
Новая женская консультация открылась в подмосковном Видном
Новая женская консультация открылась в подмосковном Видном - РИА Новости, 01.06.2023
Новая женская консультация открылась в подмосковном Видном
Новая женская консультация открылась в Ленинском городском округе Московской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T10:46
2023-06-01T10:46
2023-06-01T10:46
новости подмосковья
видное
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Новая женская консультация открылась в Ленинском городском округе Московской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.Женская консультация будет являться подразделением Видновского перинатального центра и рассчитана на 40 посещений в смену. Учреждение расположено в микрорайоне Пригород лесное и полностью укомплектовано всем необходимым оборудованием, в том числе УЗИ-аппаратами. Также при консультации будет работать дневной стационар, рассчитанный на 3 койки."В женской консультации пациенток будут принимать два врача акушера-гинеколога, а также врач ультразвуковой диагностики. Проект реализован в рамках программы "Наша женская консультация", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Светланы Стригунковой.
https://ria.ru/20230519/deti-1872977094.html
видное
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видное, светлана стригункова , московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Видное, Светлана Стригункова , Московская область (Подмосковье)