https://ria.ru/20230601/podmoskove-1875465706.html
Более 100 предприятий-производителей детских товаров работают в Подмосковье
Более 100 предприятий-производителей детских товаров работают в Подмосковье - РИА Новости, 01.06.2023
Более 100 предприятий-производителей детских товаров работают в Подмосковье
Свыше 100 предприятий индустрии детских товаров работают на территории Московской области, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T10:12
2023-06-01T10:12
2023-06-01T10:12
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Свыше 100 предприятий индустрии детских товаров работают на территории Московской области, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона."На подмосковных предприятиях, которые специализируются на сегменте детских товаров, работают более 7 тысяч человек. Большинство из них относится к сегменту МСП, и эти небольшие компании рассредоточены по разным городским округам области", - приводятся слова зампреда регионального правительства – министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.Она добавила, что наибольшее число компаний работают в Химках, Балашихе и Красногорске. Также значительная часть расположена в Мытищах, Подольске и Пушкино.Кроме того, Зиновьева напомнила, что для поддержки бизнеса производителей детских товаров в регионе создан ряд мер, которые в совокупности обеспечивают необходимые условия для развития отрасли. Это субсидии на различные цели, поручительства Гарантийного фонда Подмосковья, льготные микрозаймы регионального Фонда микрофинансирования и другое.
https://ria.ru/20230522/bezrabotitsa-1873499831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), балашиха, химки
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Химки
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Свыше 100 предприятий индустрии детских товаров работают на территории Московской области, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"На подмосковных предприятиях, которые специализируются на сегменте детских товаров, работают более 7 тысяч человек. Большинство из них относится к сегменту МСП, и эти небольшие компании рассредоточены по разным городским округам области", - приводятся слова зампреда регионального правительства – министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.
МО заняла третье место среди регионов по самому низкому уровню безработицы
Она добавила, что наибольшее число компаний работают в Химках
, Балашихе
и Красногорске
. Также значительная часть расположена в Мытищах
, Подольске
и Пушкино
.
Кроме того, Зиновьева напомнила, что для поддержки бизнеса производителей детских товаров в регионе создан ряд мер, которые в совокупности обеспечивают необходимые условия для развития отрасли. Это субсидии на различные цели, поручительства Гарантийного фонда Подмосковья, льготные микрозаймы регионального Фонда микрофинансирования и другое.