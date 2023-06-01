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Более 100 предприятий-производителей детских товаров работают в Подмосковье - РИА Новости, 01.06.2023
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Новости Подмосковья
 
10:12 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/podmoskove-1875465706.html
Более 100 предприятий-производителей детских товаров работают в Подмосковье
Более 100 предприятий-производителей детских товаров работают в Подмосковье - РИА Новости, 01.06.2023
Более 100 предприятий-производителей детских товаров работают в Подмосковье
Свыше 100 предприятий индустрии детских товаров работают на территории Московской области, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T10:12
2023-06-01T10:12
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
балашиха
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Свыше 100 предприятий индустрии детских товаров работают на территории Московской области, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона."На подмосковных предприятиях, которые специализируются на сегменте детских товаров, работают более 7 тысяч человек. Большинство из них относится к сегменту МСП, и эти небольшие компании рассредоточены по разным городским округам области", - приводятся слова зампреда регионального правительства – министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.Она добавила, что наибольшее число компаний работают в Химках, Балашихе и Красногорске. Также значительная часть расположена в Мытищах, Подольске и Пушкино.Кроме того, Зиновьева напомнила, что для поддержки бизнеса производителей детских товаров в регионе создан ряд мер, которые в совокупности обеспечивают необходимые условия для развития отрасли. Это субсидии на различные цели, поручительства Гарантийного фонда Подмосковья, льготные микрозаймы регионального Фонда микрофинансирования и другое.
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московская область (подмосковье), балашиха, химки
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Химки

Более 100 предприятий-производителей детских товаров работают в Подмосковье

© РИА Новости / Максим БлиновВид на город Красногорск Московской области
Вид на город Красногорск Московской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на город Красногорск Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Свыше 100 предприятий индустрии детских товаров работают на территории Московской области, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"На подмосковных предприятиях, которые специализируются на сегменте детских товаров, работают более 7 тысяч человек. Большинство из них относится к сегменту МСП, и эти небольшие компании рассредоточены по разным городским округам области", - приводятся слова зампреда регионального правительства – министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.
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Она добавила, что наибольшее число компаний работают в Химках, Балашихе и Красногорске. Также значительная часть расположена в Мытищах, Подольске и Пушкино.
Кроме того, Зиновьева напомнила, что для поддержки бизнеса производителей детских товаров в регионе создан ряд мер, которые в совокупности обеспечивают необходимые условия для развития отрасли. Это субсидии на различные цели, поручительства Гарантийного фонда Подмосковья, льготные микрозаймы регионального Фонда микрофинансирования и другое.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)БалашихаХимки
 
 
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